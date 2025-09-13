Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonunda Doğa ve Firaz’ın Yasak Aşkına Demet Akalın’dan Sert Tepki!

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlara döndü ve dizinin senaryosundaki beklenmedik gelişmeler izleyiciyi şoke etti. Doğa ile Firaz’ın birbirine yaklaşması ve yasak bir ilişkiye başlaması, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uzun süre merakla beklenen yeni sezonun bu sahnesi, birçok izleyicinin tepkisiyle karşılaştı.

Doğa karakterinin böyle bir yola sürüklenmesi, bazı kullanıcılar tarafından şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla karşılanırken, Sıla Türkoğlu ise tepkiler karşısında sessiz kalmadı ve sosyal medyadan, “Benim başım eğilmedi, benim başım koptu” paylaşımında bulundu.

Bu ifade, oyuncunun tepkisini ortaya koyarken, izleyiciler bu paylaşımı da tartışmaya açtı ve tepki yağmuru devam etti.