onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonunda Doğa ve Firaz’ın Yasak Aşkına Demet Akalın’dan Sert Tepki!

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezonunda Doğa ve Firaz’ın Yasak Aşkına Demet Akalın’dan Sert Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.09.2025 - 17:28

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu, izleyiciler arasında büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkının ortaya çıkması, sosyal medyada geniş bir tartışma başlatırken bu yakınlaşma ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın tepkisini de çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aylarca büyük bir merakla beklenen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundaki senaryonun gidişatı izleyenleri şoke ederken tepkiler de gecikmedi.

Aylarca büyük bir merakla beklenen Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundaki senaryonun gidişatı izleyenleri şoke ederken tepkiler de gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla ekranlara döndü ve dizinin senaryosundaki beklenmedik gelişmeler izleyiciyi şoke etti. Doğa ile Firaz’ın birbirine yaklaşması ve yasak bir ilişkiye başlaması, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uzun süre merakla beklenen yeni sezonun bu sahnesi, birçok izleyicinin tepkisiyle karşılaştı.

 Doğa karakterinin böyle bir yola sürüklenmesi, bazı kullanıcılar tarafından şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla karşılanırken, Sıla Türkoğlu ise tepkiler karşısında sessiz kalmadı ve sosyal medyadan, “Benim başım eğilmedi, benim başım koptu” paylaşımında bulundu.

Bu ifade, oyuncunun tepkisini ortaya koyarken, izleyiciler bu paylaşımı da tartışmaya açtı ve tepki yağmuru devam etti.

Olayların ardı arkası kesilmezken Doğukan Güngör de attığı tweetlerle dikkat çekmişti:

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dizinin yeni sezonunu sert bir dille eleştirdi:

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dizinin yeni sezonunu sert bir dille eleştirdi:
twitter.com

'Kızılcık Şerbeti’nden sonra, Perran Kutmanlı, birkaç sene önceye kadar yayınlanan Gökçe Bahadırlı, Uğur Yücelli aile dizilerini özlediğimizi anladık... Yazık günah, en sempatik artistleri bile bu hale sokmuşunuz, vallahi olmadı be!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın