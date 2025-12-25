Bir Top, Bir Baskın, Bir Devrim: Osmanlı’da Futbolun Politik Doğuşu

Ondokuzuncu yüz yılın sonuna gelindiğinde İzmir’in Bornova çayırlarında ve İstanbul’un Moda Burnu’nda yeni bir manzara belirmişti. İngiliz tüccarlar, Levanten aileler, Rum ve Ermeni gençler; ragbi ve kriketle birlikte “futbol” denen yeni oyunu da sahaya taşıyordu. Liman şehirlerinin açık dünyası, oyunu da beraberinde getiriyordu.

İzmir–İstanbul karmalarının oynadığı karşılaşmalar, imparatorluk topraklarında futbolun kayda geçen ilk maçları oldu. Futbol, özellikle gayrimüslim topluluklar arasında kısa sürede gözde bir eğlenceye dönüştü. Kulüpler çoğaldı, sahalar kalabalıklaştı, seyirci kültürü oluşmaya başladı.

Müslüman mahalle ise bu yeni oyuna mesafeli durdu. Bir yanda modern dünyanın cazibesi, diğer yanda “gavur işi” damgası yiyen bir spor. Üstelik II. Abdülhamid döneminin baskıcı siyasal iklimi de işin içine girince, top peşinde koşan Müslüman genç figürü sadece ahlâkî değil, siyasî bir şüphe nesnesine dönüştü. Baldır çıplak koşmak mahallede ayıptı; kulüp kurmak ise saray nezdinde kuşkuluydu.

Moda’da İngilizler, İlk Ders: Oyunun Öğretilmesi

Futbolun İstanbul’daki ilk duraklarından biri olan Moda, tesadüfen seçilmiş bir sahne değildi. 19. yüzyılın sonlarında Moda ve Kadıköy çevresi, İngiliz tüccarların, denizcilerin ve ailelerin yoğun yaşadığı bir bölgeydi. İngilizler, futbolu burada yalnızca oynamıyor; kurallarıyla, ritmiyle ve takım fikriyle birlikte yaşayarak öğretiyorlardı. Kuşdili ve Papazın Çayırı’nda yapılan maçlar, özellikle Rum ve Levanten gençler için futbolun ilk “okulu” işlevini gördü.

Bu İngiliz spor çevresinin içinden yetişen figürlerden biri de Ahmet Robenson’du. İngiliz kökenli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’a gelen Robenson, ilerleyen yıllarda Galatasaray Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptı. Futbolu, jimnastiği, tenis ve basketbol gibi modern sporları okul ortamına taşıdı. Onun varlığı, İngilizlerin Moda’da başlattığı spor kültürünün Müslüman Osmanlı gençliğiyle temas ettiği geçiş noktasını temsil eder.

Futbol böylece, Moda çayırlarında İngilizce konuşulan bir oyundan; farklı dillerin, kimliklerin ve zamanla siyasî tahayyüllerin iç içe geçtiği bir şehir pratiğine dönüşmeye başladı.

Bir Top: Papazın Çayırı’nda Kara Çoraplılar

İşte bu atmosferde, 1901 yılında Kadıköy’de Siyah Çoraplılar sahneye çıktı. Dönemin belgelerinde İngilizce adıyla, Black Stockings Football Club olarak da geçen bu takım, idarecileri ve oyuncuları Türk olan ilk futbol kulübüydü.

Kurucu kadronun merkezinde Fuat Hüsnü Kayacan bulunur. Bahriye subayı olan Kayacan, futbola tutkuyla bağlıdır ve ilerleyen yıllarda kaleme aldığı hatıralarda Siyah Çoraplılar’ın hikâyesini ayrıntılı biçimde anlatır. Arkadaşı Reşat Danyal ile birlikte Papazın Çayırı’nda topa vururken sordukları soru basittir ama cesurdur:

“İngilizler, Rumlar takım kurabiliyor; biz neden kurmayalım?”

Siyah Çoraplılar’ın asıl önemi, “ilk Türk takımı” olmaktan çok, bu sorunun kendisinde yatar. Müslüman gençler ilk kez kendi adlarıyla, kendi formalarıyla sahaya çıkar. Kırmızı-beyaz üst, siyah çoraplar… Dönemin fotoğraflarında ve hatıralarında özellikle vurgulanan bu ayrıntılar, ileride farklı kulüplerin kimliğine dağılacak bir tutkunun ilk izleridir.