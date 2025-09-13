onedio
Doğa-Firaz İlişkisine Gelen Tepkilere Hak Veren Doğukan Güngör Tweetlerini Silince Hayranlardan Nasibini Aldı!

Doğa-Firaz İlişkisine Gelen Tepkilere Hak Veren Doğukan Güngör Tweetlerini Silince Hayranlardan Nasibini Aldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
13.09.2025 - 15:38

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla dün akşam ekrana geldi ve izleyici büyük bir şaşkınlık yaşadı. Aylardır merakla beklenen dönüş, alışılmışın dışında bir senaryoyla olmuştu. Doğa ile Firaz’ın yasak aşkını ifşalayan sahneler, seyircide adeta şok etkisi yarattı. Bölüm yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada tartışmaların ardı arkası kesilmedi.

Bölümden sonra tansiyon daha da yükseldi, yorumların sayısı giderek arttı. O esnada başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu’nun attığı kısa bir tweet gündemi büsbütün karıştırdı. Oyuncunun paylaşımı destek yerine tepki çekti. Takipçiler sert yorumlarla karşılık verdi. Şimdiyse diğer başrol Doğukan Güngör hedefte. Gelin detaylara geçelim!

Yaşananların ardından Doğukan Güngör'ün sosyal medya hesabından, "senaryoya karşı olduğunu" hissettiren tweetler atması dikkat çekti.

Yaşananların ardından Doğukan Güngör’ün sosyal medya hesabından, “senaryoya karşı olduğunu” hissettiren tweetler atması dikkat çekti.

Diziseverler, oyuncunun da onlara hak veriyor olmasına sevinerek güzel yorumlarını dile getirdi. Ancak işler anında tersine döndü. Çünkü Doğukan Güngör tweetlerini sildi.

Bir diğer tweet'i de bu şekildeydi.

Bir diğer tweet’i de bu şekildeydi.

Doğukan Güngör’ün hem tweet atıp hem de silmesi izleyicileri yeniden sinirlendirdi. Olanlara anlam veremeyen diziseverleri tutabilene aşk olsun! Sıla Türkoğlu’nu hedef göstermek istediği ihtimaline kadar eleştirilerini dile getirdiler.

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
