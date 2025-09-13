Doğa-Firaz İlişkisine Gelen Tepkilere Hak Veren Doğukan Güngör Tweetlerini Silince Hayranlardan Nasibini Aldı!

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla dün akşam ekrana geldi ve izleyici büyük bir şaşkınlık yaşadı. Aylardır merakla beklenen dönüş, alışılmışın dışında bir senaryoyla olmuştu. Doğa ile Firaz’ın yasak aşkını ifşalayan sahneler, seyircide adeta şok etkisi yarattı. Bölüm yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada tartışmaların ardı arkası kesilmedi.

Bölümden sonra tansiyon daha da yükseldi, yorumların sayısı giderek arttı. O esnada başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu’nun attığı kısa bir tweet gündemi büsbütün karıştırdı. Oyuncunun paylaşımı destek yerine tepki çekti. Takipçiler sert yorumlarla karşılık verdi. Şimdiyse diğer başrol Doğukan Güngör hedefte. Gelin detaylara geçelim!