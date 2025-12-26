Eski Sen ile Yeni Sen Arasındaki Fark Ne?
Herkes değişir ama herkes bu değişimi fark etmez. Yaşadıkların, vazgeçtiklerin, alıştıkların ve geride bıraktıkların seni bugünkü “sen” yaptı. Bu test, eski senle yeni sen arasındaki farkın nerede başladığını, neyin dönüştüğünü ve bunun sana ne kazandırdığını gösteriyor. Cevaplar içgüdüsel gelsin, gerisini sonuçlar anlatsın.
Hadi teste!
1. İnsanlara güvenme şeklin nasıl değişti?
2. Birine kırıldığında ne yapıyorsun?
3. Hayatında en net değişen şey hangisi?
4. “Artık aynı kişi değilim” dediğin an neyle ilgiliydi?
5. Eskiden seni en çok ne motive ederdi, şimdi ne ediyor?
6. Hayır demek konusunda ne değişti?
7. İlişkilerde en belirgin fark ne?
8. Kendinle konuşma tonun nasıl değişti?
9. Eskiden seni üzen bir şey şimdi olunca ne hissediyorsun?
10. Hayata bakışın en çok nerede değişti?
Aradaki fark artık daha güçlüsün!
Aradaki fark artık daha net sınırların var!
Aradaki fark artık daha rahatsın!
Aradaki fark kendini daha iyi tanıyorsun!
