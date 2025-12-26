Eski Sen ile Yeni Sen Arasındaki Fark Ne?

Eski sen daha hassas, daha kolay etkilenen ve daha çok içine atan biriydi. Yeni sen hala duygusal ama artık kendini ezdirmiyor. Kırılmayı zayıflık değil, bilgi gibi taşıyorsun. Ne seni incitir, ne seni ayağa kaldırır artık biliyorsun. Bu değişim seni sertleştirmemiş; daha sağlam, daha bilinçli biri haline getirmiş. Eskiden her şeye yetişmeye çalışırken, şimdi kendini korumayı seçiyorsun.