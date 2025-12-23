2026 Yılını Tek Kelimeyle Özetliyoruz!
Bazı yıllar vardır; bittiğinde tek bir kelime her şeyi anlatır. Yorucu, öğretici, dönüştürücü ya da şaşırtıcı… 2026 senin için nasıl bir yıl olacak? Ruh halin, beklentilerin ve hayata bakışın bu yılın ana temasını çoktan seçmiş olabilir. Soruları içinden geldiği gibi cevapla, 2026’nın senin için hangi kelimeyle anılacağını birlikte görelim!
Hadi teste!
