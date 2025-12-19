Vücudunda Hangi Yasaklı Madde Var?
Kimse “ben problemliyim” diye uyanmıyor ama bazı alışkanlıklar var ki fark edilmeden bünyeye yerleşiyor. Kimisi kıskançlıktan ateşleniyor, kimisi gerçeği eğip bükmeden duramıyor, kimisi de “bir bakayım” diye başlayıp FBI moduna geçiyor. Bu testte kimseyi suçlamıyoruz ama vücudunda dolaşan o yasaklı maddeyi tespit ediyoruz.
Hadi teste!
1. Sevdiğin biri başkasıyla çok samimi olursa ilk tepkin?
2. Bir konuda rahatsızsan genelde ne yaparsın?
3. İlişkide seni en çok zorlayan şey?
4. Hayır demen gereken bir durumda?
5. Sosyal medyada biri aklına takılırsa?
6. Bir şeyden şüphelendiğinde?
7. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
8. Tartışma sırasında?
9. İlişkide en sık yaptığın hata?
10. En çok hangi cümleyi kurarsın?
Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde kıskançlık!
Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde manipülasyon!
Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde takıntı!
Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde stalk!
Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde hayır diyememek!
Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde saflık!
