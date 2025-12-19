onedio
Vücudunda Hangi Yasaklı Madde Var?



19.12.2025 - 17:01

Kimse “ben problemliyim” diye uyanmıyor ama bazı alışkanlıklar var ki fark edilmeden bünyeye yerleşiyor. Kimisi kıskançlıktan ateşleniyor, kimisi gerçeği eğip bükmeden duramıyor, kimisi de “bir bakayım” diye başlayıp FBI moduna geçiyor.  Bu testte kimseyi suçlamıyoruz ama vücudunda dolaşan o yasaklı maddeyi tespit ediyoruz.

Hadi teste!

1. Sevdiğin biri başkasıyla çok samimi olursa ilk tepkin?

2. Bir konuda rahatsızsan genelde ne yaparsın?

3. İlişkide seni en çok zorlayan şey?

4. Hayır demen gereken bir durumda?

5. Sosyal medyada biri aklına takılırsa?

6. Bir şeyden şüphelendiğinde?

7. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

8. Tartışma sırasında?

9. İlişkide en sık yaptığın hata?

10. En çok hangi cümleyi kurarsın?

Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde kıskançlık!

Vücudunda dolaşan yasaklı madde kıskançlık. Bu duygu sende aniden ortaya çıkmıyor, yavaş yavaş birikiyor. Sevdiğin insanı kaybetme ihtimali, ilgiyi paylaşma düşüncesi ya da kontrolün sende olmaması seni tetikliyor. Aslında güvenmek istiyorsun ama zihnin sürekli ihtimalleri tarıyor. “Bir şey mi var?” sorusu iç sesin haline gelmiş. Dozu arttığında hem karşı tarafı hem de seni yoran bir hale dönüşüyor. Kıskançlığın kaynağı sevgisizlik değil, güvende hissetme ihtiyacı.

Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde manipülasyon!

Sende aktif olan yasaklı madde manipülasyon. Duygularını açıkça söylemek yerine dolaylı yolları seçiyorsun. Cümlelerini dikkatle kuruyor, ortamı fark ettirmeden yönlendirebiliyorsun. Çoğu zaman bunu kötü niyetle yapmıyorsun; kendini korumak, kontrolü kaybetmemek ya da zayıf görünmemek için. Ama bu madde uzun vadede ilişkilerde güven aşınmasına yol açıyor. İnsanlar neden huzursuz olduklarını anlayamıyor ama hissediyor. Açıklık, bu maddenin panzehiri.

Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde takıntı!

Bu sonuçta yasaklı madde net: takıntı. Bir düşünce zihnine girdi mi kolay kolay çıkmıyor. Küçük bir detay saatlerce, günlerce büyüyebiliyor. Senaryolar kuruyor, ihtimalleri tekrar tekrar yaşıyorsun. Bu seni dikkatli ve sezgisel yapıyor ama aynı zamanda huzurunu çalıyor. Takıntı kontrol hissi verse de aslında seni düşüncelerin kontrol etmesine izin veriyorsun. Bırakmayı öğrenmek senin için en zor ama en iyileştirici adım.

Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde stalk!

Vücudundaki yasaklı madde stalk. Merakla başlıyor, kontrol ihtiyacıyla devam ediyor. Sosyal medya, çevre, küçük ipuçları… Hepsi senin için bilgi kaynağı. “Sadece bir bakacağım” dediğin şey bazen uzun seanslara dönüşüyor. Bilmek seni kısa süreli rahatlatıyor ama sonra yeni sorular doğuruyor. Bu madde masum gibi görünse de doz arttıkça zihinsel yorgunluk yaratıyor. Her şeyi bilmek, her zaman güçlü hissettirmiyor.

Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde hayır diyememek!

Yasaklı madden hayır diyememe. İyi niyetin yüksek, empatin güçlü. Kimseyi kırmamak için kendi sınırlarını esnetiyorsun. Yorulsan da belli etmiyor, rahatsız olsan da idare ediyorsun. Bu madde seni güvenilir ve sevilen biri yapıyor ama aynı zamanda görünmezleştiriyor. İnsanlar senin hep anlayacağını düşünüyor. Oysa iyi niyet, sınırlarla korunmadığında tükenmişliğe dönüşüyor. Hayır demek bencillik değil, denge.

Senin vücudunda dolaşan yasaklı madde saflık!

Sana baktığımızda, vücudunda dolaşan bir madde var ki, bu maddeye herkesin bağımlı olacağına dair hiçbir şüphemiz yok. Bu madde, saf ve duru bir duygu olan saflık. Bu özelliğin seni öyle bir hale getiriyor ki etrafındakilere kolayca inanıyor ve peşinden gidiyorsun. Ancak bu durum, çoğu zaman senin lehine sonuçlanmıyor. Birçok kez, bu saflığın ve iyi niyetin, seni zor durumlara sokabiliyor. İnsanlar senin bu saf ve iyi niyetli yanını bazen fırsat bilip, seni kullanabiliyorlar. Bu durum da seni hayal kırıklığına uğratıyor ve belki de biraz daha temkinli olman gerektiğini düşündürüyor. Ama unutma, senin bu saflığın ve iyi niyetin, seni sen yapan en önemli özelliklerden. Bu yüzden, başına bela olabilecek durumları önlemek için belki biraz daha dikkatli olabilirsin, ama saflığını ve iyi niyetini asla kaybetme. Çünkü sen, bu özelliklerinle her zaman bir adım öndesin.

