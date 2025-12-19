Vücudunda Hangi Yasaklı Madde Var?

Sana baktığımızda, vücudunda dolaşan bir madde var ki, bu maddeye herkesin bağımlı olacağına dair hiçbir şüphemiz yok. Bu madde, saf ve duru bir duygu olan saflık. Bu özelliğin seni öyle bir hale getiriyor ki etrafındakilere kolayca inanıyor ve peşinden gidiyorsun. Ancak bu durum, çoğu zaman senin lehine sonuçlanmıyor. Birçok kez, bu saflığın ve iyi niyetin, seni zor durumlara sokabiliyor. İnsanlar senin bu saf ve iyi niyetli yanını bazen fırsat bilip, seni kullanabiliyorlar. Bu durum da seni hayal kırıklığına uğratıyor ve belki de biraz daha temkinli olman gerektiğini düşündürüyor. Ama unutma, senin bu saflığın ve iyi niyetin, seni sen yapan en önemli özelliklerden. Bu yüzden, başına bela olabilecek durumları önlemek için belki biraz daha dikkatli olabilirsin, ama saflığını ve iyi niyetini asla kaybetme. Çünkü sen, bu özelliklerinle her zaman bir adım öndesin.