90'larda Çocuk Olmanın Verdiği O Masumiyeti Hatırlatan 10 Pop Şarkısı

İnternetin yokluğunda sokak oyunlarından dizleri yara bere içinde eve dönen o nesilden misiniz? Eğer öyleyse, 90'larda çocuk olmak sizin için sadece bir zaman dilimi değil, bir his meselesidir. O yılların pop şarkıları ise sadece müzik değil, masumiyetimizin fon müziğiydi.

Gelin, tozlu raflardaki kasetleri yeniden çıkaralım ve o kaygısız günlere 10 şarkılık bir yolculuk yapalım.