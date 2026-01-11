onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
90'larda Çocuk Olmanın Verdiği O Masumiyeti Hatırlatan 10 Pop Şarkısı

etiket 90'larda Çocuk Olmanın Verdiği O Masumiyeti Hatırlatan 10 Pop Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.01.2026 - 16:01

İnternetin yokluğunda sokak oyunlarından dizleri yara bere içinde eve dönen o nesilden misiniz? Eğer öyleyse, 90'larda çocuk olmak sizin için sadece bir zaman dilimi değil, bir his meselesidir. O yılların pop şarkıları ise sadece müzik değil, masumiyetimizin fon müziğiydi. 

Gelin, tozlu raflardaki kasetleri yeniden çıkaralım ve o kaygısız günlere 10 şarkılık bir yolculuk yapalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yonca Evcimik - Abone

2. Burak Kut - Benimle Oynama

3. Tarkan - Kıl Oldum

4. Mirkelam - Her Gece

5. Barış Manço - Ayı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mustafa Sandal - Bu Kız Beni Görmeli

7. Hakan Peker - Ateşini Yolla Bana

8. Kenan Doğulu - Yaparım Bilirsin

9. İzel-Çelik-Ercan - Dönmelisin

10. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın