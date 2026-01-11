90'larda Çocuk Olmanın Verdiği O Masumiyeti Hatırlatan 10 Pop Şarkısı
İnternetin yokluğunda sokak oyunlarından dizleri yara bere içinde eve dönen o nesilden misiniz? Eğer öyleyse, 90'larda çocuk olmak sizin için sadece bir zaman dilimi değil, bir his meselesidir. O yılların pop şarkıları ise sadece müzik değil, masumiyetimizin fon müziğiydi.
Gelin, tozlu raflardaki kasetleri yeniden çıkaralım ve o kaygısız günlere 10 şarkılık bir yolculuk yapalım.
1. Yonca Evcimik - Abone
2. Burak Kut - Benimle Oynama
3. Tarkan - Kıl Oldum
4. Mirkelam - Her Gece
5. Barış Manço - Ayı
6. Mustafa Sandal - Bu Kız Beni Görmeli
7. Hakan Peker - Ateşini Yolla Bana
8. Kenan Doğulu - Yaparım Bilirsin
9. İzel-Çelik-Ercan - Dönmelisin
10. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum
