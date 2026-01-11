Burcuna Göre Kalbin Ne Kadar Kırık?

Senin kalbin en hassas olanlardan biri. Bir kez kırıldığında, o kırık orada kalır. Sen affetsen bile unutmazsın. Geçmişte yaşadıkların hâlâ seni etkiliyor. Ama bu seni zayıf değil, derin yapıyor. Kalbin kırık ama hâlâ sevme kapasitesi çok yüksek.