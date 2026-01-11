Burcuna Göre Kalbin Ne Kadar Kırık?
Kalp bazen tek bir olayla değil, birikerek kırılır. Kimi hala içinde taşır, kimi gülerek gizler, kimi de “ben zaten alışığım” der. Peki senin kalbin ne kadar kırık? Burcun, bu soruya sandığından daha net bir cevap veriyor olabilir…
Hazırsan başlayalım!
Burcunu seç!
Kalbin Kırıldı Ama Hızla Toparladı
Kalbin Derinden Kırıldı
Kalbi Kırık Ama Bunu Mizahla Gizliyor
Kalbi Çok Kırık ve Unutamıyor
Kalbi Kırık Ama Gururundan Belli Etmiyor
Kalbi Kırık ve Kendini Suçlama Eğiliminde
Kalbi Kırık Ama Dengeyi Korumaya Çalışıyor
Kalbi Kırık ve Hiç Unutmuyor
Kalbi Kırık Ama Kaçarak İyileşmeye Çalışıyor
Kalbi Kırık Ama Dayanarak Ayakta
Kalbi Kırık ve Duygusal Duvarlar Ördü
Kalbi Kırık Ama Sevmekten Vazgeçmiyor
