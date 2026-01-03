Seçtiğin Tarot Kartına Göre Bu Hayattaki Sınavın Ne?
Hayat bazen aynı dersi farklı şekillerde önüne getirir. İnsanlar değişir, ortamlar değişir ama yaşadığın his tanıdıktır. Belki de bunun sebebi, bu hayatta öğrenmen gereken ana bir sınavın olmasıdır. Sezgilerine güven, kartını seç ve bu yolculukta seni asıl zorlayan dersi keşfet.
Haydi öğrenelim!
Hisset ve bir kart seç!
Kontrolü Bırakmayı Öğrenmek
Kendini Seçebilmek
Sabır ve Zamanla Barışmak
Duygularını Bastırmadan Yaşamak
Geçmişi Geride Bırakmak
Değerini Dış Onaydan Ayırmak
Cesaretle Risk Almak
Kendinle Barışmak
