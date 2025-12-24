Burcuna Göre Senin Şansız Olduğun Konu Ne?

Senin bahtsızlığın, hak etmeyen insanlara bile uzun süre tutunman. Birine bağlandığında kolay kolay vazgeçmiyorsun ama hayat sana sürekli “bırakman gereken yerde ısrar ediyorsun” dersini veriyor. Aşkta ve dostlukta güven senin için her şey. Ancak bu güven bazen tek taraflı kalıyor. Sen emek verirken karşı taraf seni cepte görüyor. Bu da seni geç fark eden, geç kaybeden biri yapıyor. Bahtsızlık gibi görünen bu durum aslında senin en güçlü yanın; doğru insanlarla karşılaştığında ise kimsenin kolay kolay sahip olamayacağı bir bağ kuruyorsun.