onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Sen Film Evrenlerinde Hangi Karakterlersin?

Burcuna Göre Sen Film Evrenlerinde Hangi Karakterlersin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.12.2025 - 15:01

Hangi film evreninde nasıl bir karakter olurdun? Bu tek soruluk test, burcunun temel kişilik kodlarını alıp sinema dünyasındaki en yakın ruh ikizlerini buluyor. 

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seçer misin?

Iron Man / Arya Stark / Darth Vader

Iron Man / Arya Stark / Darth Vader

Sen film evrenlerinin durdurulamaz gücüsün. Iron Man gibi zekânla öne çıkar, liderliği doğal şekilde alırsın. Arya Stark tarafın hayatta kalma içgüdünü, bağımsızlığını ve kimseye boyun eğmeyişini temsil ederken; Darth Vader enerjin karanlık ama kararlı yönünü gösterir.

Jay Gatsby / Katniss Everdeen / Cedric Diggory

Jay Gatsby / Katniss Everdeen / Cedric Diggory

Sen sakin görünen ama derin yaşayan karakterlerdensin. Jay Gatsby gibi duygularını zarifçe saklar, sevdiğin şeyler için sessizce büyük bedeller ödersin. Katniss Everdeen tarafın, zorunda kaldığında ne kadar dirençli ve savaşçı olabileceğini gösterir. Cedric Diggory enerjin ise adaletli, iyi niyetli ve güven veren yapını yansıtır. İnsanlar sana kolayca güvenir çünkü sen sahte değilsin.

Alice Cullen / Sherlock Holmes / Şeker Prenses

Alice Cullen / Sherlock Holmes / Şeker Prenses

Sen tam anlamıyla zihinsel hızsın. Alice Cullen gibi bir adım sonrasını görür, sezgilerinle yön bulursun. Sherlock Holmes tarafın analiz yeteneğini ve her şeyden anlam çıkarma becerini temsil eder. Şeker Prenses enerjin ise seni hafife alanların en büyük yanılgısıdır. Çünkü eğlenceli, hafif görünen yanının altında ciddi bir zekâ ve kontrol gücü vardır.

Monica Geller / Rocket / Jenny Humphrey

Monica Geller / Rocket / Jenny Humphrey

Sen duyguların merkezindesin. Monica gibi kontrolü seven, düzeniyle güven veren ama içten içe onay arayan bir yapın var. Rocket tarafın ise kırılganlığını saklayan sert kabuğunu anlatır. Jenny Humphrey enerjin, sevilmek uğruna yanlış yollara sapabilen ama aslında sadece ait olmak isteyen yanını yansıtır.

Ron Weasley / Jack Dawson

Ron Weasley / Jack Dawson

Ron Weasley tarafın sadakatini ve “her şeye rağmen yanında olurum” tavrını temsil eder. Titanik’ten Jack Dawson enerjin, özgür ruhunu, aşka olan cesur yaklaşımını ve hayatı tam yaşayışını anlatır.

Black Widow / Rodrick Heffley / Kiri

Black Widow / Rodrick Heffley / Kiri

Sen detayları gören sessiz güçsün. Black Widow gibi görünmeden etkilersin; stratejin her zaman hazırdır. Rodrick Heffley enerjin daha alaycı ve umursamaz görünen ama zeki yanını temsil eder. Kiri (Avatar) tarafın ise doğayla, sezgiyle ve iç dengeyle bağını gösterir. Sen hem mantıklı hem sezgiselsin.

Rapunzel / Black Panther / Rachel Green

Rapunzel / Black Panther / Rachel Green

Sen zarafetle güç taşıyorsun. Rapunzel gibi saf başlayan ama büyüyen bir hikâyen var. Black Panther tarafın liderlik, adalet ve sorumluluk bilincini temsil eder. Rachel Green enerjin ise sosyal zekânı, cazibeni ve zamanla kendi ayaklarının üzerinde durma hikâyeni anlatır.

Aemond Targaryen / Blair Waldorf / L

Aemond Targaryen / Blair Waldorf / L

Sen karanlık zekânın temsilcisisin. Aemond Targaryen gibi gölgede büyüyüp gücü eline alırsın. Blair Waldorf tarafın stratejik, elit ve kontrol sever yanını yansıtır. L karakteri ise senin takıntılı zekânı, detaylara saplanma ve sonuna kadar gitme gücünü anlatır.

Jesse Pinkman / Aegon Targaryen / Çizmeli Kedi

Jesse Pinkman / Aegon Targaryen / Çizmeli Kedi

Sen kaotik ama samimi bir ruhsun. Jesse Pinkman gibi hatalar yapan ama kalbi temiz bir tarafın var. Aegon Targaryen enerjin kararsız ama potansiyel dolu yanını temsil eder. Çizmeli Kedi tarafın ise mizahını, özgürlük tutkunu ve macera sevgini ortaya koyar.

Elizabeth Bennet / Andrew Garfield Spider-Man / Loki

Elizabeth Bennet / Andrew Garfield Spider-Man / Loki

Sen disiplinli ama derin çatışmalı bir karaktersin. Elizabeth Bennet gibi ilk bakışta mesafeli ama zeki ve gururlusun. Andrew’ın Spider-Man’i tarafın sorumluluk–duygu çatışmanı yansıtır. Loki enerjin ise içindeki karmaşık zekâyı, hem iyi hem tehlikeli olabilme potansiyelini gösterir.

Scarlet Witch / Gandalf / Phoebe Buffay

Scarlet Witch / Gandalf / Phoebe Buffay

Sen başka bir gerçekliktesin. Scarlet Witch gibi duygularınla dünyayı değiştirebilirsin. Gandalf tarafın bilge, yol gösterici ve zamanın ötesinde yanını temsil eder. Phoebe Buffay enerjin ise seni tamamen öngörülemez yapan saf tuhaflığını anlatır.

Batman / Kira / Neytiri

Batman / Kira / Neytiri

Sen iç dünyası karanlık ama derin bir ruhsun. Batman gibi acıyı güce dönüştürürsün. Kira (Death Note) tarafın adaletle delilik arasında yürüyen zihnini anlatır. Neytiri enerjin ise doğayla ve ruhsal bağlarla kurduğun güçlü ilişkiyi temsil eder.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın