Burcuna Göre Sen Film Evrenlerinde Hangi Karakterlersin?

Sen sakin görünen ama derin yaşayan karakterlerdensin. Jay Gatsby gibi duygularını zarifçe saklar, sevdiğin şeyler için sessizce büyük bedeller ödersin. Katniss Everdeen tarafın, zorunda kaldığında ne kadar dirençli ve savaşçı olabileceğini gösterir. Cedric Diggory enerjin ise adaletli, iyi niyetli ve güven veren yapını yansıtır. İnsanlar sana kolayca güvenir çünkü sen sahte değilsin.