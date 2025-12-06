Bu Test Senin Çizgi Film Karakterini Tasarlıyor!
Herkesin içinde bir çizgi film karakteri vardır: kimi enerjik bir “main character”, kimi gölgelerin içinden gelen gizemli bir yan karakter, kimi ise tam bir kaos kraliçesi/kralıdır… Peki sen kendi çizgi film evreninde kim olurdun? Renklerin, hareketlerin, abartılı mimiklerin ve kendine özgü bir dünyan var! Bu testteki sorulara verdiğin cevaplara göre çizgi film halini öğreneceksin!
Hazırsan başla!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Sence en baskın kişilik özelliğin hangisine yakın?
3. Kahraman mı yoksa anti-kahraman mı olmak isterdin?
4. Sabah rutininde en çok hangisini yaparsın?
5. Kahveni nasıl alırsın?
6. Hangi hobin seni daha iyi anlatır?
7. Stres anında nasıl davranırsın?
8. Aşk hayatında hangisi sensin?
9. Renk paletin hangisi?
10. Bir hayvan seçsen?
Lumi
Noxelle
Pippa
Terra
Blaze
Shade
Flip
Oak
