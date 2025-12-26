onedio
İlişkilerde “Soft Launch” Nedir ve Neden İnsanlar Partnerlerini Gizliden Tanıtıyor?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 23:01

Sosyal medyada artık her şey anında paylaşılmıyor. “Soft launch” dediğimiz şey, ilişkiyi tam duyurmadan küçük ipuçlarıyla göstermek. Bir kahve kupası, bir el, bir gölge… Ama yüzleri göstermeden, “işte bu kişi” demeden. Peki neden böyle bir yöntem seçiliyor?

Soft launch, ilişkiyi hemen gözler önüne sermeden ufak detaylarla paylaşmayı sağlayan bir yöntem.

Yani “Bakın hayatımda biri var ama daha fazlasını söylemiyorum.” tavrı gibi düşünebilirsin. Küçük ama merak uyandıran işaretler bırakılır. Küçük bir emoji bile buna yeter.

Bu yöntem mahremiyetini korumak isteyenler için güvenli bir alan yaratıyor aslında.

Partnerini herkese göstermek zorunda hissetmezsin. İlişkinin ilk dönemleri biraz daha “biz bize” kalır. Soru yağmuruna tutulursun, orası ayrı ama zaten bu soruları cevaplamamak da bu işin içinde.

Partnerini doğrudan tanıtmadan önce sana ilişkinin gidişatını gözlemleme imkanı verir.

Her şeyin başında “Biraz bekleyelim, bakalım nereye gidiyor...” düşüncesi vardır. Büyük bir duyuru yapmak yerine temkinli davranılır. Duygulardan emin olmamak gibi değil, akışta kalmak gibi.

Sosyal medyadaki yorum, beklenti ve baskıları bir süre ertelemeye yardımcı olur.

“Hadi beraber fotoğraf paylaşın!” ya da “Onu da etiketlesene.” gibi dış baskılar hemen devreye girmez. Bu da çiftin üzerinde gereksiz bir stres oluşmasını engeller. Yani ilişkide dış baskılar olmadığı sürece rahatlık daha çok ön planda olur.

İlişki erken biterse büyük bir açıklama krizi yaşanmadan konuyu kapatma fırsatı sunar.

Hard launch yönteminde herkes “Ne oldu?” diye sorarken soft launch’ta kimseyi bilgilendirmek zorunda kalmazsın. Sessizce silinir gider. Çünkü arkasında zaten o kadar da sohbet konusu olacak bir şey bırakmamışsındır.

Bazı insanlar soft launch ile çevrelerinden gelen tepkileri yavaş yavaş ölçmeyi tercih eder.

Özellikle aile ya da yakın çevreye karşı “Bakın biri var ama şimdilik bu kadarını bilin.” demenin yolu gibi çalışır. Açıklama yapmak zorunda değilsin çünkü onlara büyük bir delil sunmamışsındır.

Soft launch beraberinde tartışma konularını da getiriyor. Mesela... 👇

'İlişkimizi ne zaman duyuracağız?', 'Beni ne zaman paylaşacaksın?' ve 'Artık zamanı gelmedi mi?' gibi soruları beraberinde getirir. E haklı olarak tabii. Çünkü insan öyle gizlenmek istemez uzun süre.

Soft launch yöntemini özetleyecek olursak...

Soft launch ilişkini gizlemek değil, dozunda göstermekle ilgili. Bir yandan merak uyandırıyor ve bir yandan da mahremiyeti koruyor. Kimisi için güvenli bir alan, kimisi için dikkatli bir strateji. Kimi rahat etmek için yapıyor, kimi de olur da işler ters giderse uğraşmayayım diye düşünüyor. Yani aslında soft launch, modern ilişkilerin sosyal medyaya uyarlanmış versiyonu. İsteyen hemen çift fotoğrafı paylaşır, isteyen kahve kupasıyla mesaj verir. Hangisinin doğru olduğuna ise sadece çiftin kendisi karar verebilir. Yine de mesajımızı verelim: Herkes sevdiği ve sevildiği ile mutlu olsun! 💖

