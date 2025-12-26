İlişkilerde “Soft Launch” Nedir ve Neden İnsanlar Partnerlerini Gizliden Tanıtıyor?
Sosyal medyada artık her şey anında paylaşılmıyor. “Soft launch” dediğimiz şey, ilişkiyi tam duyurmadan küçük ipuçlarıyla göstermek. Bir kahve kupası, bir el, bir gölge… Ama yüzleri göstermeden, “işte bu kişi” demeden. Peki neden böyle bir yöntem seçiliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soft launch, ilişkiyi hemen gözler önüne sermeden ufak detaylarla paylaşmayı sağlayan bir yöntem.
Bu yöntem mahremiyetini korumak isteyenler için güvenli bir alan yaratıyor aslında.
Partnerini doğrudan tanıtmadan önce sana ilişkinin gidişatını gözlemleme imkanı verir.
Sosyal medyadaki yorum, beklenti ve baskıları bir süre ertelemeye yardımcı olur.
İlişki erken biterse büyük bir açıklama krizi yaşanmadan konuyu kapatma fırsatı sunar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı insanlar soft launch ile çevrelerinden gelen tepkileri yavaş yavaş ölçmeyi tercih eder.
Soft launch beraberinde tartışma konularını da getiriyor. Mesela... 👇
Soft launch yöntemini özetleyecek olursak...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın