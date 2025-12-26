İlişkilerde “Soft Launch” Nedir ve Neden İnsanlar Partnerlerini Gizliden Tanıtıyor?

Soft launch ilişkini gizlemek değil, dozunda göstermekle ilgili. Bir yandan merak uyandırıyor ve bir yandan da mahremiyeti koruyor. Kimisi için güvenli bir alan, kimisi için dikkatli bir strateji. Kimi rahat etmek için yapıyor, kimi de olur da işler ters giderse uğraşmayayım diye düşünüyor. Yani aslında soft launch, modern ilişkilerin sosyal medyaya uyarlanmış versiyonu. İsteyen hemen çift fotoğrafı paylaşır, isteyen kahve kupasıyla mesaj verir. Hangisinin doğru olduğuna ise sadece çiftin kendisi karar verebilir. Yine de mesajımızı verelim: Herkes sevdiği ve sevildiği ile mutlu olsun! 💖