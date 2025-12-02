Bu Test Sana Hangi Distopya Karakteri Olduğunu Söylüyor!
Bir distopyanın ortasında uyansaydın kim olurdun? Bir isyancı mı, bir lider mi, zeki bir hayatta kalıcı mı, yoksa düzeni altüst eden tehlikeli bir mucize mi? Karanlık gelecekler, baskıcı rejimler ve hayatta kalma savaşları… Bu test ile karakterinin özünü ortaya çıkaracağız. Cevaplarına göre, içindeki kahramanın hangi distopya evreninden çıktığını keşfedeceksin!
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başlayalım!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Büyük bir sorunla karşılaştığında hangisini yapmaya meyillisin?
4. Hangisi sana savaşmak için motivasyon sağlar?
5. Siyasi görüşüne en yakın duruş hangisi?
6. Zayıf yönün hangisine daha yakın?
7. Hangi kişilik yönünü daha baskın hissediyorsun?
8. En büyük korkun hangisi?
9. Kendini bir hayvanla özdeşleştirseydin bu aşağıdakilerden hangisi olurdu?
10. Peki sen bir renk olsaydın?
Katniss Everdeen
Tris Prior
Offred (June Osborne)
Imperator Furiosa
Peeta Mellark
Thomas
Rick Grimes
Joe Goldberg
