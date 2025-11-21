Bu Evet/Hayır Testi Size Imposter Sendromu Yaşayıp Yaşamadığınızı Söylüyor!

Hiç hak ettiğiniz başarıları şans eseri elde ettiğinizi düşündüğünüz oldu mu? Ya da övgüler aldığınızda içten içe “Keşke gerçekleri bilseler…” diye geçirdiğiniz? Imposter sendromu, kişinin kendi başarısını kabul edememesi ve kendini “sahtekar” gibi hissetmesiyle ortaya çıkan oldukça yaygın bir durum.

Bu testte yalnızca 10 Evet/Hayır sorusuyla sizde bu sendromun belirtileri olup olmadığını anlayabilirsiniz!