Bu Evet/Hayır Testi Size Imposter Sendromu Yaşayıp Yaşamadığınızı Söylüyor!
Hiç hak ettiğiniz başarıları şans eseri elde ettiğinizi düşündüğünüz oldu mu? Ya da övgüler aldığınızda içten içe “Keşke gerçekleri bilseler…” diye geçirdiğiniz? Imposter sendromu, kişinin kendi başarısını kabul edememesi ve kendini “sahtekar” gibi hissetmesiyle ortaya çıkan oldukça yaygın bir durum.
Bu testte yalnızca 10 Evet/Hayır sorusuyla sizde bu sendromun belirtileri olup olmadığını anlayabilirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başarılarınıza rağmen “Aslında o kadar da iyi değilim.” diye düşündüğünüz olur mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hatalarınızın ortaya çıkmasından aşırı derecede korkar mısınız?
3. Bir işte başarılı olduğunuzda bunun tamamen şans veya dış etkenler sayesinde olduğunu düşünür müsünüz?
4. İnsanların sizi olduğunuzdan daha yetenekli sandığını hisseder misiniz?
5. Yeni bir göreve başlarken “Bunu beceremeyeceğim.” kaygısı yaşar mısınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Övgü aldığınızda rahatsız olur veya bunu hak etmediğinizi düşünür müsünüz?
7. Başarılı olduğunuz alanlarda bile sürekli kendinizi başkalarıyla kıyaslar mısınız?
8. Risk almaktan kaçınır mısınız çünkü başarısız olursanız “gerçek yüzünüzün” ortaya çıkacağını düşünürsünüz?
9. Başarılarınızı küçümser, “O kadar zor değildi zaten.” der misiniz?
10. Çevrenizdekilerin sizden yüksek beklentilerinin üzerinizde baskı yarattığını hissettiğiniz olur mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Imposter Sendromu Belirtileri Gösteriyorsun!
Sıkıntı yok devam!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın