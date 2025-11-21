onedio
Bu Evet/Hayır Testi Size Imposter Sendromu Yaşayıp Yaşamadığınızı Söylüyor!

Tuğba Karakoç
21.11.2025 - 08:57

Hiç hak ettiğiniz başarıları şans eseri elde ettiğinizi düşündüğünüz oldu mu? Ya da övgüler aldığınızda içten içe “Keşke gerçekleri bilseler…” diye geçirdiğiniz? Imposter sendromu, kişinin kendi başarısını kabul edememesi ve kendini “sahtekar” gibi hissetmesiyle ortaya çıkan oldukça yaygın bir durum. 

Bu testte yalnızca 10 Evet/Hayır sorusuyla sizde bu sendromun belirtileri olup olmadığını anlayabilirsiniz!

1. Başarılarınıza rağmen “Aslında o kadar da iyi değilim.” diye düşündüğünüz olur mu?

2. Hatalarınızın ortaya çıkmasından aşırı derecede korkar mısınız?

3. Bir işte başarılı olduğunuzda bunun tamamen şans veya dış etkenler sayesinde olduğunu düşünür müsünüz?

4. İnsanların sizi olduğunuzdan daha yetenekli sandığını hisseder misiniz?

5. Yeni bir göreve başlarken “Bunu beceremeyeceğim.” kaygısı yaşar mısınız?

6. Övgü aldığınızda rahatsız olur veya bunu hak etmediğinizi düşünür müsünüz?

7. Başarılı olduğunuz alanlarda bile sürekli kendinizi başkalarıyla kıyaslar mısınız?

8. Risk almaktan kaçınır mısınız çünkü başarısız olursanız “gerçek yüzünüzün” ortaya çıkacağını düşünürsünüz?

9. Başarılarınızı küçümser, “O kadar zor değildi zaten.” der misiniz?

10. Çevrenizdekilerin sizden yüksek beklentilerinin üzerinizde baskı yarattığını hissettiğiniz olur mu?

Imposter Sendromu Belirtileri Gösteriyorsun!

Kendinizi sık sık sorguluyor, başarılarınızı küçümsüyor ve çevrenizdekilerin sizi olduğunuzdan daha yetenekli sandığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu, imposter sendromunun en yaygın belirtilerinden. Unutmayın: Başarılarınız tesadüf değil, emeğinizin bir sonucu. Kendinize karşı daha şefkatli olmak ve başarılarınızı sahiplenmek, bu döngüyü kırmanızda büyük bir adım olabilir.

Sıkıntı yok devam!

Kendinizi genel olarak olduğunuz gibi kabul ediyor, başarılarınızı sahipleniyor ve çabanızın karşılığını aldığınıza inanıyorsunuz. Elbette zaman zaman herkes kendinden şüphe edebilir ama siz bunu kronik bir sorun hâline getirmiyorsunuz. Öz güveniniz ve gerçekçilik dengeniz oldukça sağlıklı görünüyor!

