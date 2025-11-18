onedio
Tek Soruluk OKB Testiyle OKB Seviyenizi Öğrenin!

Tuğba Karakoç
18.11.2025 - 12:01

Hepimizin zaman zaman düzen takıntıları, temizlik krizleri ya da kontrol etme dürtüleri olabiliyor. Ama bazen bu davranışlar, farkında olmadan hayatımızı yönetmeye başlıyor. Bu kısa ama derin testte, yalnızca tek soruyla OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) eğilimlerinizi keşfedeceksiniz. Her seçtiğiniz madde, zihninizin sizi ne kadar sıkıştırdığını gösterecek. 

Hazırsan, dürüst ol ve kendinle yüzleş!

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini kendinde sık sık yaparken buluyorsun?

Rahat Takılanlar Kulübü

Görünüşe göre zihnin seni çok sıkıştırmıyor. Kontrol etme veya mükemmel olma çaban, hayatını etkileyecek düzeyde değil. Küçük takıntıların olabilir ama bunlar insan olmanın doğal parçası. Yine de stresli dönemlerde bu davranışların artabileceğini unutma. Kendine zaman ayır, rahatlamayı unutma.

Kontrolcüsün Ama Farkındasın

Bazı şeyleri kontrol etmeden rahat edemiyorsun ve bu, seni zaman zaman yoruyor olabilir. Bu düzeydeki davranışlar genellikle kaygıdan beslenir. Farkındalığın yüksek olduğu sürece, bunlar yönetilebilir düzeydedir. Ancak kontrol etme döngüsüne sık sık giriyorsan, gevşeme ve zihinsel esneklik teknikleri işine yarayabilir.

Zihninle Sürekli Pazarlık Halindesin

Senin için düşünceler, duygular ve eylemler arasında görünmez bir savaş dönüyor olabilir. “Ya olmazsa?” veya “ya yanlış yaparsam?” gibi düşünceler seni sıkıştırıyor. Bu durum artık zamanını, enerjini ve huzurunu etkileyebilir. Zihnini susturmak için tekrar etme ya da kontrol etme davranışlarına başvuruyorsan, bu OKB eğiliminin belirgin bir işaretidir. Profesyonel destek bu noktada ciddi fark yaratabilir.

Zihninin Mahkumu Olmuşsun

Zihnin sürekli bir alarm halinde. Her şeyin mükemmel, steril, doğru ya da kontrol altında olmasını istemek seni yoruyor. Bu noktada OKB belirtileri oldukça yoğun görünüyor. Günlük yaşamın bundan etkileniyor olabilir. Unutma, OKB bir irade eksikliği değil, zihin kimyasının bir yansımasıdır. Terapi ve doğru yönlendirmeyle bu yükten kurtulmak mümkündür. Yalnız değilsin bu döngü kırılabilir.

