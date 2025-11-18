Tek Soruluk OKB Testiyle OKB Seviyenizi Öğrenin!

Senin için düşünceler, duygular ve eylemler arasında görünmez bir savaş dönüyor olabilir. “Ya olmazsa?” veya “ya yanlış yaparsam?” gibi düşünceler seni sıkıştırıyor. Bu durum artık zamanını, enerjini ve huzurunu etkileyebilir. Zihnini susturmak için tekrar etme ya da kontrol etme davranışlarına başvuruyorsan, bu OKB eğiliminin belirgin bir işaretidir. Profesyonel destek bu noktada ciddi fark yaratabilir.