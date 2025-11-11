İlişkilerde Reddedilmenin Arkasındaki Psikolojiyi Bu Test Açığa Çıkarıyor!
Hepimiz bir noktada sevdik ve karşılık bulamadık. Ama aslında birinin seni neden sevmediğini anlamak, hem kendini hem de ilişkileri daha iyi tanımana yardımcı olabilir. Bu test, davranışlarını, tutumunu ve iletişim tarzını analiz ederek, karşındaki kişinin seni neden sevmediğini ortaya çıkarıyor.
Hazır mısın?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Karşındaki kişiyle ilk buluşmada nasıl davranırsın?
4. İlgi gösterirken ne kadar açık olursun?
5. Flört ederken hangisi senin tarzın?
6. İnsanların sana yaklaşma tarzı seni rahatsız eder mi?
7. Karşındaki kişiyle fikir ayrılığı yaşadığında?
8. Sevgiyi paylaşırken hangi tarzın öne çıkar?
9. Karşındaki kişi ilgisini azaltınca tepkin?
10. Sence sen anlaşılması zor biri misin?
Aşırı Korumacı ve Baskın Tavırlar
Çekingen ve Mesafeli Davranışlar
Uyumsuzluk ve Karakter Farklılıkları
Yanlış Zaman veya Duygusal Hazır Olmama
