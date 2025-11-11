İlişkilerde Reddedilmenin Arkasındaki Psikolojiyi Bu Test Açığa Çıkarıyor!

Bazen bir kişi seni sevmez çünkü duygusal olarak hazır değildir veya hayatında başka öncelikleri vardır. Bu senin değerini azaltmaz; sadece karşındaki kişi ilişkiye hazır değildir. Hayatındaki stresi, sorumlulukları veya kişisel hedefleri nedeniyle seni tam olarak değerlendiremiyor olabilir. Bu tür durumlarda karşındaki kişi, seninle ilgilenmek veya bağ kurmak yerine kendine odaklanır. Bu, ilişkiyi sürdürmesini engeller, sevgi hissetmemesine neden olur. Bu seninle ilgili bir eksiklik değil, tamamen onun hazır olma durumuyla ilgilidir. Böyle zamanlarda yapman gereken, karşındaki kişinin durumunu kişisel algılamadan, kendi hayatına odaklanmaktır. Kendi değerini bilmek ve beklememek, daha sağlıklı ilişkiler kurmanı sağlar.