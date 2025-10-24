Hayatının Aşkından Ayrılma Sebebin Ne Olacak?

Senin ilişkin, fazla tutku ve duygusallık yüzünden bitecek. Aşkın her anında dorukta yaşamak istiyorsun; özlem de, kıskançlık da, sevgi de… Ancak bu yoğunluk bir noktadan sonra iki tarafı da yıpratıyor. Senin kalbinin ateşi bazen karşı tarafın dayanabileceğinden fazla. Küçük tartışmalar bile büyük krizlere dönüşebilir. Çünkü sen duygularını gizlemiyorsun, hatta bazen abartıyorsun. Bu test seni suçlamıyor sadece gösteriyor: senin aşkın sarsıcı, unutulmaz ama bazen fazla. Ve evet, herkes senin kadar güçlü sevemez. O yüzden bu ayrılık bir yenilgi değil; senin doğan kadar büyük bir kalbin göstergesi.