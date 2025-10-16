Bu Test Aldatma Potansiyelini Yüzüne Çarpıyor!
Sadakat herkesin ağzında ama herkesin tanımı farklı. Kimi için flört etmek bile ihanettir, kimine göre ise duygusal bağ kurmadan yapılan hiçbir şey “aldatma” sayılmaz.
Bu test, ilişkilerde nerede durduğunu, bağlılık seviyeni ve sadakat konusundaki içsel limitlerini ortaya çıkaracak.
Hazırsan dürüst ol! Çünkü bazı cevaplar seni bile şaşırtabilir..
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seçer misin?
3. İlişkide “aldatma” tanımın nedir?
4. Birine ilgi duysan ama ilişkin devam etse ne yaparsın?
5. Partnerin senin telefonuna baksa ne hissedersin?
6. Flörtöz biriyle aynı ortamda bulunmak seni nasıl etkiler?
7. Eski sevgilin senden tekrar hoşlandığını söylese ne yaparsın?
8. Sosyal medyada biri seni sürekli beğenip mesaj atsa?
9. İlişkide sır saklamak sence?
10. Uzun mesafe ilişkisine bakış açın?
%100 Sadık - Senin Kalbin Sadece Tek Bir Kişiye Ait Olabilir!
%75 Sadık - Nadir Zamanlarda Kafan Karışabiliyor!
%50 Sadık - Meraklı Ve Flörtöz Kişiliğin Var!
%25 Sadık - Sen Özgürlüğüne Çok Düşkünsün!
