onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Bu Test Aldatma Potansiyelini Yüzüne Çarpıyor!

Bu Test Aldatma Potansiyelini Yüzüne Çarpıyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.10.2025 - 10:07

Sadakat herkesin ağzında ama herkesin tanımı farklı. Kimi için flört etmek bile ihanettir, kimine göre ise duygusal bağ kurmadan yapılan hiçbir şey “aldatma” sayılmaz.

Bu test, ilişkilerde nerede durduğunu, bağlılık seviyeni ve sadakat konusundaki içsel limitlerini ortaya çıkaracak.

Hazırsan dürüst ol! Çünkü bazı cevaplar seni bile şaşırtabilir..

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seçer misin?

3. İlişkide “aldatma” tanımın nedir?

4. Birine ilgi duysan ama ilişkin devam etse ne yaparsın?

5. Partnerin senin telefonuna baksa ne hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Flörtöz biriyle aynı ortamda bulunmak seni nasıl etkiler?

7. Eski sevgilin senden tekrar hoşlandığını söylese ne yaparsın?

8. Sosyal medyada biri seni sürekli beğenip mesaj atsa?

9. İlişkide sır saklamak sence?

10. Uzun mesafe ilişkisine bakış açın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

%100 Sadık - Senin Kalbin Sadece Tek Bir Kişiye Ait Olabilir!

Senin için sadakat, sadece bir değer değil, bir yaşam biçimi. Güven, dürüstlük ve bağlılık olmadan bir ilişki senin için hiçbir anlam ifade etmez. Aldatma fikri bile seni rahatsız eder çünkü duygusal olarak bağlı olduğun kişiye tam teslimiyetle yaklaşırsın.

İlişkide sınırların net; kimseye açıklama yapmak zorunda kalmadan kendini ifade edebilirsin. Duygularını bastırmaz, doğrudan konuşursun. Bu tür insanlar az bulunur. Senin sevgin güven verir, bu yüzden doğru kişiyle olduğunda ilişkilerde kalıcı bir iz bırakırsın.

%75 Sadık - Nadir Zamanlarda Kafan Karışabiliyor!

Sen temelde sadıksın ama duygusal dalgalanmalar seni yönlendirebilir. İlişkinde değer verdiğin insanı korumak istersin ama ilgisizlik, monotonluk veya ihmal edildiğinde savrulabilirsin.

Bağ kurma biçimin yoğun, bu da bazen seni “fazla hisli” yapabiliyor. Eğer biri seni duygusal olarak tatmin etmiyorsa, zihnin başka yerlerde gezinmeye başlayabiliyor. Yine de senin sadakatin kolay yıkılmaz. Biraz anlayış, biraz heyecan,  hepsi yerinde olduğunda senin kadar bağlı biri az bulunur.

%50 Sadık - Meraklı Ve Flörtöz Kişiliğin Var!

Senin için sadakat siyah-beyaz değil; gri tonlarda bir kavram. İlişkilerde sadık olabilirsin ama sürekli aynı heyecanı yaşamak istersin. Monotonluk seni boğar, ilgini çeken biriyle “duygusal oyunlara” kayman olası. Bağ kurmaktan korkmuyorsun, ama bağlanmaktan bazen çekiniyorsun. Bu da seni kararsız ama karizmatik yapıyor. Senin sadakatin koşullara bağlı  doğru kişiyle olduğunda tutkulu ve sadıksın, ama yanlış biriyle olduğunda kalbini bile bile kapatmazsın.

%25 Sadık - Sen Özgürlüğüne Çok Düşkünsün!

Sen aşkı yaşamak istiyorsun, ama sınırlarla değil. Kısıtlanmak seni boğuyor, bu yüzden sadakat kavramı senin için fazlasıyla göreceli. Biriyle olsan bile zihninde “diğer ihtimaller” hep canlı.

Bu, seni kötü biri yapmaz; sadece özgürlükle sadakat arasında denge kurmakta zorlanıyorsun. Sevilmek istiyorsun ama kendi alanına da dokunulmasın. Kısacası, senin için sadakat duygusal bir zincir değil, seçimle gelen bir bağlılık. Doğru kişi seni yeterince anladığında, o zincirleri kendin takarsın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın