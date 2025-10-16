Bu Test Aldatma Potansiyelini Yüzüne Çarpıyor!

Sen aşkı yaşamak istiyorsun, ama sınırlarla değil. Kısıtlanmak seni boğuyor, bu yüzden sadakat kavramı senin için fazlasıyla göreceli. Biriyle olsan bile zihninde “diğer ihtimaller” hep canlı.

Bu, seni kötü biri yapmaz; sadece özgürlükle sadakat arasında denge kurmakta zorlanıyorsun. Sevilmek istiyorsun ama kendi alanına da dokunulmasın. Kısacası, senin için sadakat duygusal bir zincir değil, seçimle gelen bir bağlılık. Doğru kişi seni yeterince anladığında, o zincirleri kendin takarsın.