Altın ve Gümüşte Tarihi Gün: Gümüş 100 TL Barajını Aştı, Altında 1979'dan Bu Yana Bir İlk Yaşanıyor
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine 2026 yılında da devam edeceği beklentisi ve artan jeopolitik riskler, değerli metaller piyasasını ateşledi. Ons gümüş ve altın peş peşe rekor kırarken, gümüşün gram fiyatı 100 TL’nin üzerine yerleşti. Altın ise son 45 yılın en büyük yıllık kazancına hazırlanıyor.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin beklentilerin güçlenmesi, değerli madenlerde tarihi bir ralli yaşanmasına neden oldu.
