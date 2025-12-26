Altın ve Gümüşte Tarihi Gün: Gümüş 100 TL Barajını Aştı, Altında 1979'dan Bu Yana Bir İlk Yaşanıyor

Özellikle Fed'in faiz indirim döngüsünü 2026 yılına kadar sürdüreceğine dair artan öngörüler ve dünya genelindeki jeopolitik gerginliklerin yarattığı güvenli liman arayışı, hem altını hem de gümüşü daha önce görülmemiş seviyelere taşıdı.

Yatırımcıların yoğun talebiyle birlikte ons altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ivme kazanarak rekor tazeledi. Sabah saatlerinde yüzde 0,70 oranında değer kazanan ons altın, 4 bin 510 dolar seviyesinden işlem görerek tarihi zirvesini yeniledi. Altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yıllık bazda da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Bu yıl yüzde 71’in üzerinde değer kazanan sarı maden, 1979 yılından bu yana kaydedilen en güçlü yıllık performansını sergileyerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Değerli metallerdeki yükseliş dalgasının en dikkat çeken aktörlerinden biri de gümüş oldu. Hem sanayi üretimindeki ihtiyaç hem de yatırım amaçlı alımların etkisiyle gümüşün ons fiyatı yüzde 4’ten fazla artış gösterdi. Bu sert yükselişle birlikte ons gümüş 75 doların üzerine çıkarak tarihi bir rekora imza attı. Küresel piyasalardaki bu artış, yurt içi piyasalara da doğrudan yansıdı ve gümüş fiyatları 100 liranın üzerine çıkarak psikolojik sınırı aştı. Gümüşün yılbaşından bu yana getirisinin yüzde 158’i bulması, yatırımcıların bu alana yönelmesindeki en büyük etkenlerden biri oldu.

Öte yandan yükseliş dalgası sadece altın ve gümüşle sınırlı kalmadı. Spot piyasada işlem gören platin de bu sabah yüzde 8’lik sert bir yükselişle 2 bin 413 dolara ulaştı ve kendi rekorunu kırdı. Analistler, faiz indirimi beklentilerinin ve küresel belirsizliklerin devam etmesi durumunda değerli metallerdeki yukarı yönlü hareketin sürebileceğini belirtiyor.