onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
, Anket
First Date Durumlarından Hangisi Daha Cringe?

First Date Durumlarından Hangisi Daha Cringe?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.10.2025 - 13:04

İlk buluşmalar heyecanlı, tatlı ama bir o kadar da cringe anlarla dolu olabiliyor. Bazen yanlış bir söz, bazen garip bir davranış, bazen de plansızlık yüzünden unutulmaz (ama iyi anlamda değil!) bir deneyim yaşanabiliyor. İşte bu testte, sana iki farklı “first date faciası” sunuyoruz. 

Sen karar vereceksin: Hangisi daha cringe?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hangisi daha kötü bir first date deneyimi?

2. Hangi durum daha kötü?

3. Hangisi daha büyük bir hayal kırıklığı yaratır?

4. Hangisi daha cringe olurdu sence?

5. Hangisi seni anında ortamdan kaçırır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İlk buluşmada hangisi kesinlikle tahammül edilemez?

7. Hangisi seni “bir daha görüşmem” dedirtir?

8. Hangisi daha çekilmez bir durum?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın