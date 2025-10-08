Bu Davranışlardan 15/20 Yapıyorsan Psikolojin Ağır Hasarlı Demektir!

Hepimizin hayatında zor dönemleri, ruhsal gelgitleri ve bazen farkında olmadan yaptığımız davranışları vardır. Ancak bazı davranışlar, aslında iç dünyamızdaki sıkıntıların dışa vurumudur. Belki çevrendekiler sana garip gözüyle bakıyordur ya da sen farkında olmadan günlük hayatında bu davranışları sürekli yapıyorsundur.

Bu testte sana 20 farklı davranış sunacağız. Kendinde gördüklerini işaretle ve toplamına göre psikolojin hakkında küçük bir analiz yapalım. Sonuçlar seni korkutmak için değil; farkındalık kazanman ve kendi ruh halini daha iyi anlaman için hazırlandı.

Hazırsan başlayalım!