Yarın Okullar Tatil mi? 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da Okullar Tatil mi?

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da henüz okullar tatil edilmedi. Yarın, İstanbul'da okullar eğitim öğretime devam edecek. Valilik'ten bir açıklama geldiği takdirde, burada yer alacak.

Öte yandan İstanbul'da yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da akşam saatlerinde sıcaklığın 8 dereceye kadar gerileyeceğini söyledi ve ekledi: “Anadolu’da tabii daha da düşecek. İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde başlayacak. Kar yağışı kesin gelecek. Yılbaşında olan yağışlı sistemden biraz daha fazla bir yağış olacak.”

Şen, ayrıca İstanbul'da okulların tatil edilmesini tavsiye etti. “Yarın dışarıya çıkmayın” diyen uzman isim, “İstanbul’daki kar yağışı kargaşaya neden olur. Trafik yoğunluğu artacaktır. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayın. İşiniz varsa salı gününe erteleyin.” dedi.