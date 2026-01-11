onedio
Yarın Okullar Tatil mi? 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da Okullar Tatil mi?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 16:30

Rusya ve Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülkemizi yeniden etkisi altına aldı. Dondurucu soğuk ve yoğun kar bu haftadan itibaren de etkili olacak. 12 Ocak Pazartesi günü toplamda 50 kentimizde kar yağışı bekleniyor. Hal böyle olunca gözler okullara çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli 'yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Valiliklerden gelecek 'kar tatili' haberi merakla bekleniyor.

Peki yarın (12 Ocak Pazartesi) okullar tatil mi? 

İşte 12 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller.

Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre yarın birçok ilde kar yağışı meydana gelecek. Toplamda 51 ilimizde yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Bazı illerimizde kar yağışının Pazar akşamından itibaren etkili olacağı düşünülüyor. Öğrencilerin gözü ise bir yandan İstanbul ve diğer iler için gelecek kar tatili açıklamasında! 

Yarın (12 Ocak Pazartesi) bir ilimizde okullar tatil edildi. İlerleyen saatlerde Valiliklerden kar tatili açıklamaları geleceği düşünülüyor. 

12 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller;

  • Kahramanmaraş (Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.)

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da henüz okullar tatil edilmedi. Yarın, İstanbul'da okullar eğitim öğretime devam edecek. Valilik'ten bir açıklama geldiği takdirde, burada yer alacak.

Öte yandan İstanbul'da yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da akşam saatlerinde sıcaklığın 8 dereceye kadar gerileyeceğini söyledi ve ekledi: “Anadolu’da tabii daha da düşecek. İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde başlayacak. Kar yağışı kesin gelecek. Yılbaşında olan yağışlı sistemden biraz daha fazla bir yağış olacak.”

Şen, ayrıca İstanbul'da okulların tatil edilmesini tavsiye etti. “Yarın dışarıya çıkmayın” diyen uzman isim, “İstanbul’daki kar yağışı kargaşaya neden olur. Trafik yoğunluğu artacaktır. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayın. İşiniz varsa salı gününe erteleyin.” dedi.

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul başta olmak üzere toplamda 51 ilimizde kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre yarın ülke genelinde 50’den fazla kentte kar yağışı meydana gelecek. Ankara, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Van gibi illerimizde mevsimin en ciddi kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle, Valiliklerden okul tatiline dair güncellemeler gelebilir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
