Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Diziden Aniden Çıkarılmasına Dair Detayları İlk Kez Anlattı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy - TV Editörü
11.01.2026 - 16:10

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunu oldukça olaylı geçirmeye başlamıştı. Sezon başında Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk izleyiciden tepki çekmiş, RTÜK inceleme başlatmıştı. Geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedenine ilişkin Feyza Civelek'le ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmüş; dört oyuncu daha diziden ayrıldıktan sonra yeni katılanlar arasında da küçük bir kriz yaşanmıştı. 

Diziden ayrılması gündem olan ve hala konuşulan Sibel Taşçıoğlu, İzzet Çapa'nın yayınına katıldı ve Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık sürecine dair ilk kez konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden aniden çıkarılmasının etkisi hala sürüyor.

Geçtiğimiz sezonun sonuna gelmeden alınan bu karar dizinin izleyicileri tarafından eleştirilmişti. Sibel Taşçıoğlu konu hakkındaki sessizliğini korurken, konuyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le sorun yaşadığı, Civelek'i koltuğa tuvaletini yaparken gördüğü ve hijyen sorunları sebebiyle tartışığı, bu sebeple de senaryoda karakterine ölüm yazıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu ve iddialar hakkında bu zamana kadar detaylı bir açıklama yapmayan Sibel Taşçıoğlu, İzzet Çapa'nın programında ilk kez konuştu.

"Feyza'yla iyi anlaşıyorduk" diyen Sibel Taşçıoğlu, diziye veda edeceğini bir hafta önce öğrendiğini doğruladı.

