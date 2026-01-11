Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Diziden Aniden Çıkarılmasına Dair Detayları İlk Kez Anlattı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonunu oldukça olaylı geçirmeye başlamıştı. Sezon başında Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk izleyiciden tepki çekmiş, RTÜK inceleme başlatmıştı. Geçtiğimiz sezon sonunda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedenine ilişkin Feyza Civelek'le ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düşmüş; dört oyuncu daha diziden ayrıldıktan sonra yeni katılanlar arasında da küçük bir kriz yaşanmıştı.

Diziden ayrılması gündem olan ve hala konuşulan Sibel Taşçıoğlu, İzzet Çapa'nın yayınına katıldı ve Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık sürecine dair ilk kez konuştu.

