Senin Dökeceğin Ne Kadar Gözyaşın Kaldı?

Her şeyi içinde tutmayı tercih ediyorsun, ama bu seni duygusal olarak zaman zaman zorlayabiliyor. Duygularını sessizce yaşamak, onları derinlerde saklamak senin karakterinin bir parçası. Bu yüzden gözyaşların zaman zaman taşma noktasına geliyor. Daha açık olman, hislerini paylaşman seni hem rahatlatır hem de çevrendekilerin kalbindeki yerini güçlendirir. İnsanlar senin ne kadar narin ama güçlü bir kalbe sahip olduğunu gördüklerinde, senin kırılmaması gereken biri olduğunu anlayacaklar.