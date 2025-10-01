Senin Dökeceğin Ne Kadar Gözyaşın Kaldı?
Hayat, bazen sessizce akan, bazen de yıkıcı şekilde taşan gözyaşlarıyla doludur. Kimimiz her acıda bir damla dökerken, kimimiz yıllar boyu hislerini içinde saklar. Peki, senin duyguların sınırı nedir? Bu test, sana iç dünyanı keşfetme fırsatı sunuyor. Hayatında ne kadar gözyaşın kaldığını ve duygusal dayanıklılığını ortaya çıkaracak sorular seni bekliyor.
Hazırsan, başlayalım!
1. Zor bir dönemden geçerken kendini nasıl hissedersin?
2. Sence ağlamak zayıflık göstergesi midir?
3. En son ne için ağladın?
4. Peki sen çok ağlar mısın?
5. Ağlamak için en uygun ortam senin için hangisidir?
6. Yanında başkası ağlıyor, nasıl tepki verirsin?
7. Hayatta seni en çok etkileyen şey nedir?
8. Hayatında seni en çok yaralayan olay hangisidir?
9. Duygularını genelde nasıl ifade edersin?
Senin önünde hala bir şelale dolusu gözyaşı var!
Senin önünde adeta bir nehir dolusu gözyaşı birikmiş durumda!
Senin önünde kısa ama yoğun bir yaz yağmuru kadar gözyaşı kaldı!
Senin dökeceğin artık bir su bardağı kadar gözyaşı kaldı!
Gözyaş rezervlerin tükenmiş, adeta bir kuraklık içindesin!
