onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yılbaşı Gecesindeki Plansızlıklarını Anlatıp Garip Hallerine Güldürenler

Yılbaşı Gecesindeki Plansızlıklarını Anlatıp Garip Hallerine Güldürenler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 12:25

Yeni yıla sayılı saatler kaldı. 2026 heyecanı bir de kar yağışıyla birleşince herkesin istediği manzara ortaya çıkmış oldu! Yılbaşında tatil planı yapanlar, kalabalık yemek planları veya romantik planlar yapanlar oldukça fazla. Fakat bir de plansızlar var ki sormayın.

Yeni yıla TV başında, mandalina yiyerek girmeyi planlayanlar yaptıkları paylaşımlarla bizleri de güldürmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni yıl yaklaşırken her sene olduğu gibi yılbaşı planları soruldu.

Yeni yıl yaklaşırken her sene olduğu gibi yılbaşı planları soruldu.
twitter.com

Pek fazla bi' planı olmayanlardan yüzümüzü güldürecek cevaplar geldi! 😂

Güzel bir plan aslında.

Güzel bir plan aslında.
twitter.com

Oo patlamış mısır falan.

Oo patlamış mısır falan.
twitter.com

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Şimdiden herkese mutlu yıllar!

Şimdiden herkese mutlu yıllar!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın