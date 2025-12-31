Yılbaşı Gecesindeki Plansızlıklarını Anlatıp Garip Hallerine Güldürenler
Yeni yıla sayılı saatler kaldı. 2026 heyecanı bir de kar yağışıyla birleşince herkesin istediği manzara ortaya çıkmış oldu! Yılbaşında tatil planı yapanlar, kalabalık yemek planları veya romantik planlar yapanlar oldukça fazla. Fakat bir de plansızlar var ki sormayın.
Yeni yıla TV başında, mandalina yiyerek girmeyi planlayanlar yaptıkları paylaşımlarla bizleri de güldürmeyi başardı.
Yeni yıl yaklaşırken her sene olduğu gibi yılbaşı planları soruldu.
Güzel bir plan aslında.
Oo patlamış mısır falan.
Şimdiden herkese mutlu yıllar!
