Kar Tatili Haberlerinin Peş Peşe Gelmesiyle Goygoycular Harekete Geçti!

Kar Tatili Haberlerinin Peş Peşe Gelmesiyle Goygoycular Harekete Geçti!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 08:59

Birçok ilimizde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kimi şehrimiz beyaz örtüye büründüğü için kimi şehrimiz de bürünme ihtimali olacağı için kar tatili haberi aldı. Valiliklerden yapılan kar tatili açıklamaları bütün öğrencileri sevindirdi hiç şüphesiz. Tabii öğretmenleri de! 

Kar tatiliyle bir alakası olmayanlar ise geçmişe giderek hüzünlendi.

Birçok şehrimizde kar tatili yapılmasıyla okul gruplarında büyük bir sevinç yaşandı.

twitter.com

Tam olarak böyle oluyorduk;

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

👇🏻

twitter.com

Sonra da çıkıp kar oynasaydım.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

😂😂😂

twitter.com
Biz galiba kar tatilini değil, kar tatili yaptığımız yaşlarımızı özlüyoruz...

twitter.com

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
