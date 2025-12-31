Kar Tatili Haberlerinin Peş Peşe Gelmesiyle Goygoycular Harekete Geçti!
Birçok ilimizde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kimi şehrimiz beyaz örtüye büründüğü için kimi şehrimiz de bürünme ihtimali olacağı için kar tatili haberi aldı. Valiliklerden yapılan kar tatili açıklamaları bütün öğrencileri sevindirdi hiç şüphesiz. Tabii öğretmenleri de!
Kar tatiliyle bir alakası olmayanlar ise geçmişe giderek hüzünlendi.
Birçok şehrimizde kar tatili yapılmasıyla okul gruplarında büyük bir sevinç yaşandı.
Tam olarak böyle oluyorduk;
👇🏻
👇🏻
Sonra da çıkıp kar oynasaydım.
👇🏻
👇🏻
😂😂😂
Biz galiba kar tatilini değil, kar tatili yaptığımız yaşlarımızı özlüyoruz...
