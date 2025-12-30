onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Erkeklerin Grip Olduğunda Ölüm Döşeğinde Gibi Davranmasına Gelen Komik Tepkiler

Erkeklerin Grip Olduğunda Ölüm Döşeğinde Gibi Davranmasına Gelen Komik Tepkiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2025 - 20:16

Malum havalar soğudu, soğuk algınlığı mevsimi başladı. Tabii soğuk algınlığı herkesi etkilese de bazılarına göre bu hastalığın etkisi erkekler üzerinde daha ağır gözüküyor diye bir tespit yapıldı. Hatta soğuk algınlığının pek çok erkekte soğuk alınganlığına neden olduğu, fazlaca 'tribe' girdikleri popüler tabiriyle drama yapıldığı tespitleri de ortaya döküldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Bazıları konuyu açıklamaya çalıştı.

Bazıları konuyu açıklamaya çalıştı.
twitter.com

Bazıları da bunu erkekliğin şanından gördüğünü ifade etti.

Bazıları da bunu erkekliğin şanından gördüğünü ifade etti.
twitter.com

Tepkiler de gecikmedi...

Olayı abartanlar da var.

Olayı abartanlar da var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın