Erkeklerin Grip Olduğunda Ölüm Döşeğinde Gibi Davranmasına Gelen Komik Tepkiler

Malum havalar soğudu, soğuk algınlığı mevsimi başladı. Tabii soğuk algınlığı herkesi etkilese de bazılarına göre bu hastalığın etkisi erkekler üzerinde daha ağır gözüküyor diye bir tespit yapıldı. Hatta soğuk algınlığının pek çok erkekte soğuk alınganlığına neden olduğu, fazlaca 'tribe' girdikleri popüler tabiriyle drama yapıldığı tespitleri de ortaya döküldü.