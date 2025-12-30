onedio
Tüm Yurdu Esir Alan Dinlenme Tesisi Soğuklarını Mizahına Alet Eden Kişiler

Tüm Yurdu Esir Alan Dinlenme Tesisi Soğuklarını Mizahına Alet Eden Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2025 - 16:50

Biliyorsunuz en ufak polemikte bile ikiye bölünebilen sosyal medyada kışçılar yazcılar diye bir ayrım başladı. Tabii havaların soğumasıyla kışçılara da gün doğdu. Okulların tatil edilmesi, ülkenin neredeyse yarısının karla kaplanması derken soğuklar da X'in en önemli gündem maddesi oldu. Pek çok kişi temsili görsellerle soğukları anlattı. Bakalım mizahşörler soğuklara nasıl tepki vermiş?

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Hava Forum Bey ne yapıyorsunuz?

Hava Forum Bey ne yapıyorsunuz?
twitter.com

Bilimsel çıkarımlar da geldi.

Bilimsel çıkarımlar da geldi.
twitter.com

Günlük diyaloglarını mevsim şartlarına göre dizayn edenler de var.

Günlük diyaloglarını mevsim şartlarına göre dizayn edenler de var.
twitter.com

Bir de ikileme düşenler...

Bir de ikileme düşenler...
twitter.com
Sıkı giyinmekte fayda var.

Sıkı giyinmekte fayda var.
twitter.com

Görseller de geldi.

Görseller de geldi.
twitter.com

Öyle böyle değil.

Öyle böyle değil.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Videolu tepkiler de geldi.

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

