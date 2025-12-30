Tüm Yurdu Esir Alan Dinlenme Tesisi Soğuklarını Mizahına Alet Eden Kişiler
Biliyorsunuz en ufak polemikte bile ikiye bölünebilen sosyal medyada kışçılar yazcılar diye bir ayrım başladı. Tabii havaların soğumasıyla kışçılara da gün doğdu. Okulların tatil edilmesi, ülkenin neredeyse yarısının karla kaplanması derken soğuklar da X'in en önemli gündem maddesi oldu. Pek çok kişi temsili görsellerle soğukları anlattı. Bakalım mizahşörler soğuklara nasıl tepki vermiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava Forum Bey ne yapıyorsunuz?
Bilimsel çıkarımlar da geldi.
Günlük diyaloglarını mevsim şartlarına göre dizayn edenler de var.
Bir de ikileme düşenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıkı giyinmekte fayda var.
Görseller de geldi.
Öyle böyle değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapatalım 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın