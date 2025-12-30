Newton'ın 23 Yaşındaki Başarısını Tiye Alıp Verdikleri Başarı Örnekleriyle Güldürenler

Dünyanın en ünlü isimlerinden biri hiç şüphesiz Newton. İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, simyacı, teolog ve filozof Sir Isaac Newton bugün, Bilimsel Devrim'in en önemli figürlerinden biri. Newton, henüz 23 yaşındayken yer çekimi yasasını keşfettti ve dünyayı algılayış biçimimizi değiştirdi.

Newton'ın 23 yaşındaki bu başarısı X'te ise goygoycuların diline düşmekten kaçamadı. Newton olsanız bile, X'te hiç şansınız yok!