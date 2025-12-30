Newton'ın 23 Yaşındaki Başarısını Tiye Alıp Verdikleri Başarı Örnekleriyle Güldürenler
Dünyanın en ünlü isimlerinden biri hiç şüphesiz Newton. İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, simyacı, teolog ve filozof Sir Isaac Newton bugün, Bilimsel Devrim'in en önemli figürlerinden biri. Newton, henüz 23 yaşındayken yer çekimi yasasını keşfettti ve dünyayı algılayış biçimimizi değiştirdi.
Newton'ın 23 yaşındaki bu başarısı X'te ise goygoycuların diline düşmekten kaçamadı. Newton olsanız bile, X'te hiç şansınız yok!
"Sir Isaac Newton yer çekimi yasasını keşfettiğinde henüz 23 yaşındaydı."
"II. Mehmed, gemileri karadan yürüterek Konstantinopolis'i fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı ve bu şehri bugün İstanbul olarak biliyoruz."
Hala bir senen var...
"Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ın başkanlığının ilk gününde kulübe geldiğinde henüz 31 yaşındaydı."
"Drake, bu albümü çıkardığında henüz 24 yaşındaydı."
"Taylor, Fearless albümüyle Grammy kazandığında sadece 20 yaşındaydı."
