Newton'ın 23 Yaşındaki Başarısını Tiye Alıp Verdikleri Başarı Örnekleriyle Güldürenler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 11:20

Dünyanın en ünlü isimlerinden biri hiç şüphesiz Newton. İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, simyacı, teolog ve filozof Sir Isaac Newton bugün, Bilimsel Devrim'in en önemli figürlerinden biri. Newton, henüz 23 yaşındayken yer çekimi yasasını keşfettti ve dünyayı algılayış biçimimizi değiştirdi.

Newton'ın 23 yaşındaki bu başarısı X'te ise goygoycuların diline düşmekten kaçamadı. Newton olsanız bile, X'te hiç şansınız yok!

"Sir Isaac Newton yer çekimi yasasını keşfettiğinde henüz 23 yaşındaydı."

2014 yılında X'te paylaşılan bu gönderi, yıllar içerisinde hiç eskimedi. 2021'de bir ara yeniden gündem olan bu paylaşım, bugünlerde tekrar hatırlandı. Gelen yorumlar ise birbirinden komik! 😂

"Aleyna Tilki, Cevapsız Çınlamayı yaptığında henüz 16 yaşındaydı."

"II. Mehmed, gemileri karadan yürüterek Konstantinopolis'i fethettiğinde henüz 21 yaşındaydı ve bu şehri bugün İstanbul olarak biliyoruz."

Haklı bulduk!

Hala bir senen var...

"Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ın başkanlığının ilk gününde kulübe geldiğinde henüz 31 yaşındaydı."

👇🏻

"Yani? Lady Gaga bu şarkıyı çıkardığında sadece 23 yaşındaydı"

"Drake, bu albümü çıkardığında henüz 24 yaşındaydı."

"Taylor, Fearless albümüyle Grammy kazandığında sadece 20 yaşındaydı."

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
