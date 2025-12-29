2025 Yılında Yaptıkları Mesajlaşmalarla Viral Olan Kişiler

Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecralar olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Peki acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız 2025 yılında yazışırken kırıp geçirenler kimler oldu?