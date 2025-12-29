onedio
Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.12.2025 - 15:48

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.

Bu hafta da birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.

Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…

Bu haftanın en çok konuşulan olaylarından ilki şüphesiz Kendall Jenner'in "Kürk Mantolu Madonna" paylaşımıydı.

Bu haftanın en çok konuşulan olaylarından ilki şüphesiz Kendall Jenner'in "Kürk Mantolu Madonna" paylaşımıydı.

Jenner'ın bu kitabı hikayesinde paylaşması üzerine sosyal medya adeta çalkalandı. Türk Edebiyatı'nın gücü bir kez daha gözler önüne serildi...

Bir kullanıcı ise CD kalemi diye bir şey olduğunu böyle öğrendi...

Eser Yenenler de bu haftanın en çok konuşulanları arasındaydı.

Eser Yenenler de bu haftanın en çok konuşulanları arasındaydı.

Kendisi, verdiği kiloların yetmediğini ve daha fazla kilo vermek istediğini söyleyince sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Açıklamanın detayları burada:

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın...

Arda Güler'e benzeyen kız da yapay zeka ile üretilmiş sanıldı.

Arda Güler'e benzeyen kız da yapay zeka ile üretilmiş sanıldı.

Fakat tamamen gerçekti. Sosyal medya kullanıcıları algılamakta hafif bir zorluk yaşadı.

Eski politikacı ve milletvekili Hasan Mezarcı 2000 yılında mesih olduğunu iddia etmişti.

Eski politikacı ve milletvekili Hasan Mezarcı 2000 yılında mesih olduğunu iddia etmişti.

Düzce'nin bir köyünde yaşayan Mezarcı o günden beri sık sık konuşuluyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Mezarcı Noel Bayramı nedeniyle 2026. doğum gününü kutladı.

Telegram'ın CEO'su ilginç açıklamasıyla epey konuşulmuştu.

Telegram'ın CEO'su ilginç açıklamasıyla epey konuşulmuştu.

Rus milyarder Pavel Durov'un kendisinden çocuk yapmak isteyen 38 yaş altı kadınların tüp bebek tedavisinin tüm masraflarını karşılamayı teklif ettiği ortaya çıktı. Olay sosyal medyada epey ses getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı da üç yıldır boşta olan yazlığını görüntüledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı da üç yıldır boşta olan yazlığını görüntüledi.

Bu süre zarfında camın açık kaldığını fark eden kullanıcı o anları paylaştı.

Kaçıranlar için:

Bir sosyal medya kullanıcısı 30 yaşına kadar başardıkları yerine başaramadıklarını açık yüreklilikle anlattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı 30 yaşına kadar başardıkları yerine başaramadıklarını açık yüreklilikle anlattı.

Bu esnada makyaj yapan kullanıcıya birbirinden farklı yorumlar gelmişti.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
