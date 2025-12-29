Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar
Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.
Bu hafta da birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.
Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…
Bu haftanın en çok konuşulan olaylarından ilki şüphesiz Kendall Jenner'in "Kürk Mantolu Madonna" paylaşımıydı.
Eser Yenenler de bu haftanın en çok konuşulanları arasındaydı.
Arda Güler'e benzeyen kız da yapay zeka ile üretilmiş sanıldı.
Eski politikacı ve milletvekili Hasan Mezarcı 2000 yılında mesih olduğunu iddia etmişti.
Telegram'ın CEO'su ilginç açıklamasıyla epey konuşulmuştu.
Bir sosyal medya kullanıcısı da üç yıldır boşta olan yazlığını görüntüledi.
Bir sosyal medya kullanıcısı 30 yaşına kadar başardıkları yerine başaramadıklarını açık yüreklilikle anlattı.
