15 Kilo Verdi: Işın Karaca'dan Sonra Zayıflama Furyasına Eser Yenenler de Katıldı!

Habertürk’ten Atakan Makar’ın haberine göre; Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile birlikte Bakırköy’de düzenlenen bir etkinlikte objektiflere takıldı. Son haliyle dikkat çeken Yenenler, verdiği kilolarla ilgili '15 kilo verdim ama kayak yapacak kadar değil. Kayağa daha 15 kilo var. Çocuklar da kayağı seviyor. Çocuklar, 'Babam niye kaymıyor?' diye serzenişi var. Biraz daha zamanım var, kayağa hazır değilim' ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, 'Kilo biraz komedyenlere yakışıyor, sempatik tarafı var deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?' sorusuna ise 'Kilo için, 'Biraz komedyenlere yakışıyor sempatik tarafı var' deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?' sorusuna; 'Yok öyle bir şey değil. Zayıflarsam ona da şaka bulurum. Zayıflarsak da şaka buluruz. Kilo verdim, 'Eyvah şaka yapamayacağım' değil. Keşke o anlar gelse' yanıtını verdi.