15 Kilo Verdi: Işın Karaca'dan Sonra Zayıflama Furyasına Eser Yenenler de Katıldı!
Son dönemde ünlü isimlerin kilo değişimleri magazin gündeminin ilk sıralarında yer alırken, bu kez dikkat çeken isim Eser Yenenler oldu. 15 kilo verdiğini açıklayan Yenenler, 'Kilo için, 'Biraz komedyenlere yakışıyor sempatik tarafı var' deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?' sorusuna da yanıt verdi.
İşte detaylar 👇
Zayıflama açıklamalarıyla sık sık konuşulan isimlerden biri olan Işın Karaca, kısa süre önce 30 kilo verdiğini açıklamıştı hatırlarsanız.
Ünlü isimlerin bu dönüşümleri konuşulurken, son olarak Eser Yenenler son haliyle gündem oldu.
