15 Kilo Verdi: Işın Karaca'dan Sonra Zayıflama Furyasına Eser Yenenler de Katıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 16:35

Son dönemde ünlü isimlerin kilo değişimleri magazin gündeminin ilk sıralarında yer alırken, bu kez dikkat çeken isim Eser Yenenler oldu. 15 kilo verdiğini açıklayan Yenenler, 'Kilo için, 'Biraz komedyenlere yakışıyor sempatik tarafı var' deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?' sorusuna da yanıt verdi.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/eser-yenenl...
Zayıflama açıklamalarıyla sık sık konuşulan isimlerden biri olan Işın Karaca, kısa süre önce 30 kilo verdiğini açıklamıştı hatırlarsanız.

Tek öğün beslenme düzenini ve açlık krizleriyle nasıl başa çıktığını anlatan Karaca, 'Ben tescilli şişkoydum. 130 kiloyla başlayan bir kadındım, şu an 59 kiloyum. Boyum da 1.75. Artık bu kayıtlara geçsin! Tek öğün besleniyorum. Eşim Can da bu şekilde 20 kilo verdi. Günde bir öğün yiyoruz. Yaklaşık 23 saat bedeni dinlendiriyoruz, 1 saat yemek yiyoruz. O bir saat içinde de her şeyi yiyoruz. 'Çok acıkınca dişlerimi fırçalıyorum, gerçekten kesiyor. Eşim ‘acıktım’ dediğinde ‘kefir iç’ diyorum.' demişti.

Ünlü isimlerin bu dönüşümleri konuşulurken, son olarak Eser Yenenler son haliyle gündem oldu.

Habertürk’ten Atakan Makar’ın haberine göre; Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile birlikte Bakırköy’de düzenlenen bir etkinlikte objektiflere takıldı. Son haliyle dikkat çeken Yenenler, verdiği kilolarla ilgili '15 kilo verdim ama kayak yapacak kadar değil. Kayağa daha 15 kilo var. Çocuklar da kayağı seviyor. Çocuklar, 'Babam niye kaymıyor?' diye serzenişi var. Biraz daha zamanım var, kayağa hazır değilim' ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, 'Kilo biraz komedyenlere yakışıyor, sempatik tarafı var deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?' sorusuna ise 'Kilo için, 'Biraz komedyenlere yakışıyor sempatik tarafı var' deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?' sorusuna; 'Yok öyle bir şey değil. Zayıflarsam ona da şaka bulurum. Zayıflarsak da şaka buluruz. Kilo verdim, 'Eyvah şaka yapamayacağım' değil. Keşke o anlar gelse' yanıtını verdi.

Gülistan Başköy
