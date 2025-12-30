onedio
Cevapsız Çağrılardan Meşhur Ankara Soğuğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cevapsız Çağrılardan Meşhur Ankara Soğuğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2025 - 18:33

Eski adı Twitter vX'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 2025'e veda etmeye hazırlandığımız bu Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Bir tespitle başlıyoruz...

twitter.com

Kendi notunu da çözemiyorsan...

twitter.com

2026 zamları şimdiden başlamış...

twitter.com

Güncel maddi durum...

twitter.com

Çok güzel kare...

twitter.com
Selim Bey elmasız olsun...

twitter.com

İçiniz fesat...

twitter.com

Tam olarak bu!

twitter.com

Övdü mü sövdü mü?

twitter.com

Düşünceli torunlar da var.

twitter.com
Havalar şu şekil...

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Yorum Yazın