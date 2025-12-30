Cevapsız Çağrılardan Meşhur Ankara Soğuğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Eski adı Twitter vX'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 2025'e veda etmeye hazırlandığımız bu Salı günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?
Bir tespitle başlıyoruz...
Kendi notunu da çözemiyorsan...
2026 zamları şimdiden başlamış...
Güncel maddi durum...
Çok güzel kare...
Selim Bey elmasız olsun...
İçiniz fesat...
Tam olarak bu!
Övdü mü sövdü mü?
Düşünceli torunlar da var.
Havalar şu şekil...
Kapatalım 👋
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
