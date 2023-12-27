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Yeni Yılda Şans İçin "Yılbaşında 12 Üzüm" Geleneğine Yakından Bakıyoruz

Yeni Yılda Şans İçin "Yılbaşında 12 Üzüm" Geleneğine Yakından Bakıyoruz

Croft
Croft - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 22:26

Yeni bir yılın heyecanı tüm dünyayı sarmışken her kültürün yeni umutlarla başladıkları seneyi karşılamak için farklı gelenekleri var. Bunlardan son zamanlarda karşımıza en sık çıkanı ise İspanyol esintileri taşıyan 12 üzüm yeme geleneği. Gelin bu geleneğin neyin nesi olduğuna ve kökenine yakından bakalım.

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Yılbaşı kapıda! "Nasıl girersen öyle geçer" dedikleri yeni yıl dünyanın farklı kültürlerinde farklı ritüel ve geleneklerle karşılanıyor.

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Bu yıl sosyal medyayı ise İspanya'dan çıkıp gelen bir gelenek etkisi altına aldı!

Bu yıl sosyal medyayı ise İspanya'dan çıkıp gelen bir gelenek etkisi altına aldı!

TikTok başta olmak üzere diğer sosyal medya mecralarında da sık sık gördüğümüz eski bir İspanyol geleneği olan '12 üzüm yeme' mevzusu neyin nesi derseniz hemen açıklayalım!

12 üzüm yeme geleneği nasıl gerçekleştirilir?

12 üzüm yeme geleneği nasıl gerçekleştirilir?

Yeni yılda şans için kırmızı giyenlerdenseniz bir de bunu deneyin! Öncelikle elbette geleneğin adından da anlaşılacağı üzere 12 ayı temsilen 12 adet üzüme ihtiyacımız var. Bu üzümleri 31 Aralık gecesinde saat gece yarısını vurmadan önce hazır etmeniz gerek. Ayrıca üzüm seçimi de son derece önemli! Üzümlerin tadının o senenin nasıl geçeceğini belirleyeceğine inanıldığı için iyisi mi siz tatlı üzümleri bulun. Hatta kimileri senenin sorunsuz geçmesini sağlayacağını düşündükleri için üzümlerin çekirdeksiz olması gerektiğine de inanıyor ancak tüm bu gelenekler sizin onlara yüklediğiniz anlamlar kadar oldukları için iş sizin tercihinize kalıyor tabi.

Üzümleri öyle tadını çıkartarak da yemiyoruz! Saat 12'yi vurduğunda üzümleri yemenin de bir raconu var. İnanışa göre saatin her gong sesiyle birlikte bir üzümü yemeniz gerekiyor. Yani toplamda 12 saniye içinde 12 üzüm yemeniz, en azından ağzınıza atmanız lazım ki yeni yılınız bolluk ve refah içinde geçsin.

Bir diğer inanışa göre ise bize 12 üzümden biraz fazlası gerekiyor.

Bir diğer inanışa göre ise bize 12 üzümden biraz fazlası gerekiyor.

E dedik ya gelenek bu, herkes için farklı işliyor. Bir diğer inanışa göre yukarıda anlatılanları yapmak da yetmiyor ve saat 12'de uçarak masa altına kıvrılmak gerekiyor. Saat gece yarısını gösterdiğinde yukarıdaki tüm işlemleri bir masa altında gerçekleştirmek de bu geleneğin bir diğer uygulanma şekli.

Peki bu geleneğin çıkış noktası ne?

Peki bu geleneğin çıkış noktası ne?

Kökleri 1895 yılına kadar uzanan gelenek yıllardır İspanya ve Latin Amerika'daki Hispanik ülkelerde kutlanıyor. Fakat geleneğin yaygınlaşmaya başlamasında üzüm yetiştiricilerinin biraz parmağı var. 1909 yılında hasat anlamında bereketli bir yıl geçiren çiftçiler daha fazla üzüm satmak adına bu geleneğin yayılmasında yaptıkları reklamlar ve çalışmalarla hayli etkili olmuşlar. Sonrasında ise daha geniş kitlelerce kabul gören bu gelenek adeta bir ritüel halini almış. Hatta öyle ki 1962 yılında İspanyol televizyonu bu geleneğe her yeni yılda yer vermeye başlamış. Şimdilerde Hispanik ülkelerde bu geleneği büyük meydanlarda hep birlikte gerçekleştirmek de hayli yaygınlaşmış.

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