Yeni Yılda Şans İçin "Yılbaşında 12 Üzüm" Geleneğine Yakından Bakıyoruz

Yeni yılda şans için kırmızı giyenlerdenseniz bir de bunu deneyin! Öncelikle elbette geleneğin adından da anlaşılacağı üzere 12 ayı temsilen 12 adet üzüme ihtiyacımız var. Bu üzümleri 31 Aralık gecesinde saat gece yarısını vurmadan önce hazır etmeniz gerek. Ayrıca üzüm seçimi de son derece önemli! Üzümlerin tadının o senenin nasıl geçeceğini belirleyeceğine inanıldığı için iyisi mi siz tatlı üzümleri bulun. Hatta kimileri senenin sorunsuz geçmesini sağlayacağını düşündükleri için üzümlerin çekirdeksiz olması gerektiğine de inanıyor ancak tüm bu gelenekler sizin onlara yüklediğiniz anlamlar kadar oldukları için iş sizin tercihinize kalıyor tabi.

Üzümleri öyle tadını çıkartarak da yemiyoruz! Saat 12'yi vurduğunda üzümleri yemenin de bir raconu var. İnanışa göre saatin her gong sesiyle birlikte bir üzümü yemeniz gerekiyor. Yani toplamda 12 saniye içinde 12 üzüm yemeniz, en azından ağzınıza atmanız lazım ki yeni yılınız bolluk ve refah içinde geçsin.