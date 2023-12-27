Yeni Yılda Şans İçin "Yılbaşında 12 Üzüm" Geleneğine Yakından Bakıyoruz
Yeni Yılda Şans İçin "Yılbaşında 12 Üzüm" Geleneğine Yakından Bakıyoruz
Yeni bir yılın heyecanı tüm dünyayı sarmışken her kültürün yeni umutlarla başladıkları seneyi karşılamak için farklı gelenekleri var. Bunlardan son zamanlarda karşımıza en sık çıkanı ise İspanyol esintileri taşıyan 12 üzüm yeme geleneği. Gelin bu geleneğin neyin nesi olduğuna ve kökenine yakından bakalım.
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Bu yıl sosyal medyayı ise İspanya'dan çıkıp gelen bir gelenek etkisi altına aldı!
12 üzüm yeme geleneği nasıl gerçekleştirilir?
Bir diğer inanışa göre ise bize 12 üzümden biraz fazlası gerekiyor.
Peki bu geleneğin çıkış noktası ne?
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