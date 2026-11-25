Proraso, Tıraş ve Sakal Bakım Koleksiyonunu Gentlemen’s Club Buluşmasında Tanıttı
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Dünyaca ünlü İtalyan tıraş ve sakal bakım markası Proraso, 'Gentlemen's Club by Proraso' adlı özel akşam yemeği kapsamında Soho House Cecconi's restoranda davetlilerini ağırladı. Markanın geniş ürün yelpazesinin sergilendiği ve 1948'den bu yana yaşattığı tıraş geleneğinin odağa alındığı gecede; geleneksel berber ritüelleri, tarihsel anlatılar ve kişisel bakım deneyimleri İtalyan mutfağının eşsiz lezzetleri eşliğinde konuklara sunuldu.
Berberlik Kültürünün Geçmişten Günümüze Uzanan Hikayesi
Geleneksel İtalyan Bakım Ritüelleri Deneyim Alanlarına Taşındı
“Tıraş Olmak, Kendinize Duyduğunuz Saygının ve Yaşamdan Keyif Alma Sanatının En Saf Halidir”
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