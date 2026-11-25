Geleneksel tıraş kültürünün günümüzdeki karşılığını ve Proraso'nun bu kültürdeki yerini vurgulayan Oğul Türkkan, “Proraso'yu sadece bir kozmetik markası olarak görmek ona haksızlık olur. O, İtalyan berberlik kültürünün, yani o meşhur 'Barbiere' geleneğinin yaşayan bir anıtıdır. Akdeniz'in o canlandırıcı esintisini, Floransa'nın estetik anlayışını teninizde hissetmektir. Nitekim berberlik kültürü, yıllar içinde geçirdiği dönüşüme rağmen bugün yeniden güçlü bir ilgi görüyor. Erkekler, o hızlı ve ruhsuz banyo tıraşından sıkıldılar. Bugün modern Barber Shop'lar, arkada çalan caz müzikleri, sıcak havlu kompresleri, masajları ve Proraso kokan köpükleriyle eski berber-cerrahların o ritüelistik havasını yeniden canlandırıyor. Çünkü tıraş olmak, sadece bir temizlik rutini değildir; kendinize duyduğunuz saygının, yaşamdan keyif alma sanatının en saf halidir.” dedi.