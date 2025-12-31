onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Japon Devine Büyük Şok: 36 Milyon Dolar Borçla İflas Etti

Japon Devine Büyük Şok: 36 Milyon Dolar Borçla İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.12.2025 - 12:16

Japon otomobil devi Honda’nın jet markası HondaJet iflas bayrağını çekti. Kasasında 1 milyon dolar bulunan HondaJet’in borcu 36.2 milyon dolar olarak açıklandı. Şirket, operasyonlarını iki sene önce durduğunu açıklamıştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japon otomobil devi Honda'nın markası iflas etti.

Japon otomobil devi Honda'nın markası iflas etti.

HondaJet yaklaşık iki sene mali durumlarından dolayı operasyonlarını durdurmuştu. Şirketin borcunun 36 milyon dolar olduğu açıklandı. Toplamda 1 milyon dolar borcu bulunan HondaJet, iflas başvurusunu 24 Aralık tarihinde yaptı. Dosyaya göre şirketin 36 milyon dolar borcunun 9.7 milyon dolarını alacaklılar oluşturuyor.

2022 yılında en büyük şirketlerden biri olmuştu.

2022 yılında en büyük şirketlerden biri olmuştu.

HondaJet 2018 yılında kuruldu. 2021 yılında 21'inci sıraya yükselen jet markası, uçuş saatlerini 11 bin 290'dan 18 bin 500'e çıkardı. 2022 yılında ABD'nin en büyük 12.özel jet operatörü seçildi. Şirketten kötü haber Kanada ve Avrupa'ya açıldığı sırada geldi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın