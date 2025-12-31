onedio
MTV Zammı Belli Oldu: Yüzde 18,95 Oranında YDO Zammı Geldi

MTV Zammı Belli Oldu: Yüzde 18,95 Oranında YDO Zammı Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2025 - 08:19

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) 25,49 olarak açıklanırken, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için indirime gidilerek zam oranı yüzde 18,95 oldu. MTV zammı 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlükte olacak.

Yılın son gününde zamlar belli olmaya devam ediyor.

Yılın son gününde zamlar belli olmaya devam ediyor.

Köprü ve otoyol zammı sonrasında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranında indirime gidilerek MTV’ye yüzde 18,95 oranında zam yapıldı.

MTV zammı 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yer alan MTV kararı 👇

Resmi Gazete'de yer alan MTV kararı 👇

