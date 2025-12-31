onedio
Yılın Son Gününde Altın Fiyatlarında Sürpriz

Dilara Şimşek
31.12.2025 - 10:21

Yılın son gününde altın fiyatları belli oldu. Vatandaşlar 2026'da altın fiyatlarında ne olacağını merak ediyor. Yıl boyunca yeni rekorlar kıran altında 31 Aralık 2025'te düşüş görüldü. 2025'in son gününde altın neden düştü? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları.

31 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?

31 Aralık 2025 altın fiyatları belli oldu. Yılın son gününde altın ne kadar oldu? İşte gram altın, yarım altın, çeyrek altında son durum.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5 bin 973 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 9 bin 843 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 668 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı

Cumhuriyet altını 39 bin 361 TL

Altın Neden Düştü?

Altın fiyatlarında yılın son gününde yaşanan sürpriz dikkat çekti. Altın fiyatlarının neden düştüğü merak ediliyor. Küresel piyasalarda Noel tatili sessizliği sürüyor. ABD ve Avrupa borsaları Noel tatili nedeniyle hafta boyunca kapalı olacak. Küresel piyasalarda açılış 5 Ocak 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Tatil nedeniyle altın fiyatlarında dar bantta hareket izlendi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
