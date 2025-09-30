Astrolojiye Göre Sinirlenince Sen Kimsin?

Balık burçları öfkelendiklerinde duygularını derin bir şekilde hisseder ve çoğu zaman bunu sessizlikle dışa vurur. Balık için öfke, daha çok içsel bir süreçtir; karşı tarafa doğrudan yansıtmak yerine içlerinde sindirirler. Bazen duygusal yoğunlukları, öfkeyi sanat, yazı veya müzik gibi yollarla ifade etmelerine neden olur.