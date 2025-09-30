Astrolojiye Göre Sinirlenince Sen Kimsin?
Hepimizin sinirlendiğinde farklı tepkileri vardır. Kimimiz sessizleşir, kimimiz patlar, kimimiz ise olayları analiz eder. Peki, sen sinirlendiğinde hangi yöntemle başa çıkarsın? Burcunun karakter özellikleri bu tepkini büyük ölçüde belirliyor olabilir. Bu testi çözerek, burcuna göre sinirlendiğinde ne yaptığını öğrenebilirsin.
Hazırsan, burcunu seç ve kendi astroloji analizini keşfet!
Burcunuz nedir?
Patlamadan Önce Yanarsın!
Susarsın!
Konuşarak Çözüm Ararsın!
İçine Çeker, Sonra Patlarsın!
Dramatik Tepkilerin Olur!
Sakinleşmenin Çözümünü Ararsın!
Sinir Duygusundan Kaçarsın!
Sinir Tüm Vücudunu Kaplar!
Düşünmeden Tepki Verirsin!
Kontrolü Elden Bırakmazsın!
Mantıklı Yolu Seçersin!
Duygusal Tepkiler Verirsin!
