Travmalarına Göre Sen Hangi Mesleğe Uygunsun?

Senin travmaların, başkalarının acılarını dindirme isteğini güçlendirmiş. Zorluklardan geçmiş olman, seni daha duyarlı ve şefkatli biri haline getirmiş. İnsanların yaralarını sarmak, onlara umut olmak senin için bir amaç haline gelebilir. Tıpkı kendi yaralarını iyileştirme arzun gibi, başkalarının yaralarına da merhem olmak istiyorsun. Bu yüzden sağlık alanı, senin ruhuna çok uygun. Senin için sadece bir meslek değil, aynı zamanda hayata anlam katmanın yolu olabilir. Doktorluk, hemşirelik, psikiyatri ya da paramediklik gibi alanlarda parlayabilirsin. Çünkü senin içinde başkalarını iyileştirme gücü var.