Travmalarına Göre Sen Hangi Mesleğe Uygunsun?
Hayatta yaşadığımız her deneyim, bizi bir noktada şekillendiriyor. Özellikle travmalar, bilinçaltımızda izler bıraksa da aynı zamanda bizi daha güçlü, daha duyarlı veya daha mücadeleci bir hale getirebiliyor. Bu deneyimler bazen fark etmeden bizi belli mesleklere yönlendiriyor. Peki senin travmalarının işaret ettiği meslek hangisi? Bu testle içindeki gizli potansiyeli ve ruhunun çağırdığı meslek yolunu keşfetmeye hazır mısın?
Haydi başlayalım!
1. Çocukken yaşadığın zor bir olayı hatırladığında hissettiğin duygu nedir?
2. İnsanların seni en çok hangi konuda yanlış anladığını düşünüyorsun?
3. Kendini en çok hangi durumda tetiklenmiş hissedersin?
4. Travmaların seni en çok nasıl etkiledi?
5. Zor bir anda ne yaparsın?
6. İnsanların sana en çok söylediği cümle hangisi?
7. İçinde hala iyileştiremediğin yara ne?
8. Başkalarının senin yanında kendini nasıl hissetmesini isterdin?
9. Hangi kelime seni en iyi tanımlar?
10. En çok hangi alanda güçlü olduğunu düşünüyorsun?
Psikolog
Doktor / Sağlık Çalışanı Yapıyor
Avukat
Pilot / Seyahat Rehberi Yapıyor
Öğretmen
Gazeteci
