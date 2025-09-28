onedio
Travmalarına Göre Sen Hangi Mesleğe Uygunsun?

Tuğba Karakoç
28.09.2025 - 13:03

Hayatta yaşadığımız her deneyim, bizi bir noktada şekillendiriyor. Özellikle travmalar, bilinçaltımızda izler bıraksa da aynı zamanda bizi daha güçlü, daha duyarlı veya daha mücadeleci bir hale getirebiliyor. Bu deneyimler bazen fark etmeden bizi belli mesleklere yönlendiriyor. Peki senin travmalarının işaret ettiği meslek hangisi? Bu testle içindeki gizli potansiyeli ve ruhunun çağırdığı meslek yolunu keşfetmeye hazır mısın?

Haydi başlayalım!

1. Çocukken yaşadığın zor bir olayı hatırladığında hissettiğin duygu nedir?

2. İnsanların seni en çok hangi konuda yanlış anladığını düşünüyorsun?

3. Kendini en çok hangi durumda tetiklenmiş hissedersin?

4. Travmaların seni en çok nasıl etkiledi?

5. Zor bir anda ne yaparsın?

6. İnsanların sana en çok söylediği cümle hangisi?

7. İçinde hala iyileştiremediğin yara ne?

8. Başkalarının senin yanında kendini nasıl hissetmesini isterdin?

9. Hangi kelime seni en iyi tanımlar?

10. En çok hangi alanda güçlü olduğunu düşünüyorsun?

Psikolog

Senin travmaların, insan zihnini ve duygularını anlamaya yönlendirmiş. Güvende hissetme ihtiyacın, başkalarına güven vermeyi öğretiyor. İnsanların ruh dünyasına ilgi duyuyorsun çünkü kendi içinde de derin bir yolculuk yapıyorsun. Bu yolculuk seni empatik, anlayışlı ve sabırlı biri haline getirmiş. Başkalarının duygularını okuyabiliyor, onların fark etmediği sorunları görebiliyorsun. Bu da seni ruh sağlığı alanında çok uygun kılıyor. Psikoloji, danışmanlık ya da terapi gibi alanlarda harika işler çıkarabilirsin. Çünkü başkalarının karanlıkta gördüğü şeylere sen ışık tutabiliyorsun.

Doktor / Sağlık Çalışanı Yapıyor

Senin travmaların, başkalarının acılarını dindirme isteğini güçlendirmiş. Zorluklardan geçmiş olman, seni daha duyarlı ve şefkatli biri haline getirmiş. İnsanların yaralarını sarmak, onlara umut olmak senin için bir amaç haline gelebilir. Tıpkı kendi yaralarını iyileştirme arzun gibi, başkalarının yaralarına da merhem olmak istiyorsun. Bu yüzden sağlık alanı, senin ruhuna çok uygun. Senin için sadece bir meslek değil, aynı zamanda hayata anlam katmanın yolu olabilir. Doktorluk, hemşirelik, psikiyatri ya da paramediklik gibi alanlarda parlayabilirsin. Çünkü senin içinde başkalarını iyileştirme gücü var.

Avukat

Senin travmaların adalet duygunu çok keskinleştirmiş. Haksızlığa uğramak, sana haksızlıklarla savaşmayı öğretmiş. İçinde bir mücadele ateşi var ve bunu doğru yöne kanalize ettiğinde çok güçlü bir savunucu oluyorsun. Kendi yaşadıklarını, başkalarının da yaşamaması için kullanıyorsun. Doğruyu savunma isteğin, seni avukatlık, savcılık ya da hak savunuculuğu gibi alanlara yöneltiyor. İnsanlar senin yanında güvende hissediyor çünkü onlar için mücadele etmeye hazırsın. Travmalarını adalete dönüştürüyorsun.

Pilot / Seyahat Rehberi Yapıyor

Senin travmaların, bulunduğun ortamdan uzaklaşma isteğini güçlendirmiş. Yeni yerler, yeni insanlar ve yeni ufuklar seni rahatlatıyor. İçindeki kaçış arzusu aslında seni keşfetmeye yöneltiyor. Gökyüzü ya da yeni şehirler, sana özgürlük hissi veriyor. Bu yüzden pilotluk, rehberlik ya da seyahat üzerine meslekler ruhuna iyi geliyor. Travmaların seni “sabit kalmak” yerine “hareket etmeye” itmiş. Dünyayı keşfederek hem kendini iyileştirebilir hem de insanlara yeni deneyimler yaşatabilirsin.

Öğretmen

Senin travmaların sana sabır ve rehberlik etmeyi öğretmiş. Yaşadıkların, başkalarının da aynı hataları yapmaması için bir ışık olmanı sağlıyor. İçinde sürekli “öğretme” ve “paylaşma” isteği var. Eğitim alanında, genç zihinlere dokunmak seni tatmin ediyor. Çünkü sen, birilerinin hayatına katkı sağladığında kendi geçmişinle de barışıyorsun. Bu süreç sana güç katıyor. Öğretmenlik, koçluk ya da rehberlik gibi mesleklerde çok başarılı olabilirsin. Çünkü senin en büyük gücün, bilgini ve deneyimlerini aktarmak.

Gazeteci

Senin travmaların, “gerçeği bulma” isteğini güçlendirmiş. Hayatta sana söylenmeyen, saklanan ya da çarpıtılan şeyler seni daima rahatsız etmiş. Bu yüzden araştırma yapmak, soru sormak ve gerçekleri ortaya çıkarmak senin için önemli. Bu yönün seni gazetecilik, araştırmacılık ya da belgeselcilik gibi alanlara yönlendirebilir. Senin için bilgi sadece bilgi değil; aynı zamanda bir hakikat arayışı. Yaşadıklarını, başkalarının gerçeği öğrenmesine dönüştürdüğünde kendini daha özgür hissediyorsun.

