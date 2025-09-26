Gördüğün Rüyalara Göre Bir Önceki Yaşamında Nasıl Biriydin?

Rüyaların sana, ruhunun daha önce hiçbir yaşam deneyimi olmadığını ve bu dünyaya ilk kez geldiğini fısıldıyor. Yani senin için geçmişin derinliklerinde başka bir kimlik, başka bir yolculuk yok. Bu ilk hayatında deneyimleyeceğin her şey yepyeni, taptaze ve hiç dokunulmamış bir sayfa gibi. Hayatındaki şaşkınlıklar, öğrenme sürecin ve merakın aslında bu yüzden bu kadar yoğun. Çünkü her şey sana ilk defa oluyor. Bugünkü dünyanda başkalarının “daha önce yaşamış gibi” hissettiği duygular sende pek yok olabilir. Senin yolculuğun daha çok deneme-yanılmalarla, çocukça bir merakla ve keşfetme arzusu ile dolu. Bu bazen seni saf, bazen de çok yenilikçi biri gibi gösterebilir. İnsanlarla olan ilişkilerinde de geçmişten gelen karmaşık deneyimlerin yükünü taşımadığın için daha doğal, daha samimi ve daha filtresiz bir enerji yansıtıyorsun.