Ruhun Şu An Ne Kadar Huzurlu?
Gün içinde pek çok farklı duygu ve düşünceyle karşılaşıyoruz. Kimi zaman mutlulukla gülümserken, kimi zaman da stres ve üzüntüyle başımızı avuçlarımızın arasına alıyoruz. Ancak tüm bu duygusal dalgalanmalar arasında, ruh huzurumuzu korumak ve onu beslemek oldukça önemli.
Ruhun Şu An Ne Kadar Huzurlu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Son zamanlarda sabahları genel olarak iyi bir ruh haliyle uyanıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Gün içinde seni gereksiz yere kaygılandıran düşünceler nadiren mi ortaya çıkıyor?
3. Kendinle baş başa kaldığında huzursuzluk yerine sakinlik hissediyor musun?
4. Hayatındaki sorunların seni tamamen ele geçirmediğini düşünüyor musun?
5. Şu an bulunduğun noktayı kabullenebiliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Küçük şeylerden keyif alabilmek senin için hâlâ mümkün mü?
7. Geçmişte yaşadıkların bugününü sürekli gölgelemiyor mu?
8. Gelecek hakkında düşündüğünde umut duygusu baskın mı?
9. Kendine yeterince anlayışlı ve şefkatli davrandığını düşünüyor musun?
10. Son zamanlarda içsel bir denge hissettiğin anlar oldu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruhun şu anda oldukça huzurlu görünüyor.
Ruhun şu sıralar biraz yorgun olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın