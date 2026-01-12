onedio
Ruhun Şu An Ne Kadar Huzurlu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
12.01.2026 - 13:01

Gün içinde pek çok farklı duygu ve düşünceyle karşılaşıyoruz. Kimi zaman mutlulukla gülümserken, kimi zaman da stres ve üzüntüyle başımızı avuçlarımızın arasına alıyoruz. Ancak tüm bu duygusal dalgalanmalar arasında, ruh huzurumuzu korumak ve onu beslemek oldukça önemli.

1. Son zamanlarda sabahları genel olarak iyi bir ruh haliyle uyanıyor musun?

2. Gün içinde seni gereksiz yere kaygılandıran düşünceler nadiren mi ortaya çıkıyor?

3. Kendinle baş başa kaldığında huzursuzluk yerine sakinlik hissediyor musun?

4. Hayatındaki sorunların seni tamamen ele geçirmediğini düşünüyor musun?

5. Şu an bulunduğun noktayı kabullenebiliyor musun?

6. Küçük şeylerden keyif alabilmek senin için hâlâ mümkün mü?

7. Geçmişte yaşadıkların bugününü sürekli gölgelemiyor mu?

8. Gelecek hakkında düşündüğünde umut duygusu baskın mı?

9. Kendine yeterince anlayışlı ve şefkatli davrandığını düşünüyor musun?

10. Son zamanlarda içsel bir denge hissettiğin anlar oldu mu?

Ruhun şu anda oldukça huzurlu görünüyor.

Ruhunun derinliklerinde, şu anda bir huzur meltemi esiyor gibi görünüyor. Hayatın zorlu dönemeçlerinde bile, içindeki dengeyi koruyabilme yeteneğin takdire şayan. Kendinle olan bu barışık hali, ruh sağlığının korunmasında en önemli destekçin. Kendiyle bu denli uyumlu olabilen biri, hayatın karmaşasında bile bir o kadar sakin ve dingin kalabiliyor. Bu huzurlu duruşunu sürdürebilmek için, kendine zaman ayırmayı ihmal etme. Kendiyle baş başa kalmak, ruhunun derinliklerindeki huzuru daha da pekiştirecektir. Unutma, kendine ayırdığın her an, ruhunun huzur dolu bir meltemle esmesine yardımcı olacak.

Ruhun şu sıralar biraz yorgun olabilir.

Son zamanlarda belki de hayatın hızlı temposu ve yoğun stres altında hissettiğin baskı, ruhunu biraz yorgun düşürmüş olabilir. Gündelik hayatın karmaşası içinde, içsel huzurunu bulandıran düşünceler ve duyguların ön plana çıktığını hissediyor olabilirsin. Ama hey, dur bir dakika! Kendine biraz mola verme hakkını tanı. Kendini suçlamadan, belki biraz yavaşlayarak ve belki de biraz daha fazla kendine odaklanarak bu dönemi daha yumuşak ve huzurlu bir şekilde geçirebilirsin. Unutma, senin ihtiyaçların da önemli ve onları fark etmek, onlara önem vermek sana iyi gelecek. Kendini biraz şımartmanın tam da zamanı olabilir, ne dersin?

Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
