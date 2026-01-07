Sadece %1'lik Kesimin Sahip Olduğu Karakter Özelliği Sende Var mı?
Eğer kendini özel ve farklı hissediyorsan, belki de doğru yerdesin! Sadece %1'lik bir kesimin sahip olduğu bu özgün karakter özelliği, belki de senin içinde gizli bir yerdedir. Kim bilir, belki de bu testi çözerken kendini bulacaksın!
1. Sana fayda sağlayacak olsa bile yanlış bir bilgi vermekten kaçınır mısın?
2. Kimse öğrenmeyecek olsa bile haksız kazancı reddeder misin?
3. Yakın bir arkadaşın yanlış yaptığında, onu kaybetme riskine rağmen doğruyu söyler misin?
4. Hatalı olduğunda mazeret üretmeden kabul eder misin?
5. Kurallar senin aleyhine olsa bile uymaya devam eder misin?
6. Doğruyu savunmak seni yalnız bırakacaksa bile geri adım atmaz mısın?
7. Kısa vadeli kazanç yerine uzun vadeli vicdan rahatlığını seçer misin?
8. Yalnız kalsan bile kendi düşüncelerinle barışık mısın?
9. Başkaları vazgeçtiğinde sen devam etme isteği hisseder misin?
10. Başkalarının görmediği detayları sık sık fark eder misin?
Nadir görülen karakter özellik: Tutarlı dürüstlük
Sen de tutarlı dürüstlük pek yok!
