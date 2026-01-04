Aslında Ne Kadar Kıskanç Olduğunu Ölçüyoruz!

Her ne kadar dışarıdan huzur ve sakinlik saçıyor gibi görünsen de, iç dünyanda fırtınalar kopuyor. Kıskançlık duygusu, içinde bir volkan gibi patlamaya hazır bir şekilde duruyor ve sık sık bu duyguya kapılıyorsun. Kendini başkalarıyla kıyaslamak, senin için adeta bir yaşam tarzı haline gelmiş. Kendi başarılarını ve yeteneklerini görmek yerine, sürekli başkalarının ne yaptığını ve nasıl daha iyi olduklarını düşünüyorsun. Bu durum, seni daha da hırslı ve azimli yapabilirken, aynı zamanda iç huzurunu da kaçırıyor. Kendine kıyas yapmayı bırakıp, kendi değerlerini ve yeteneklerini fark etmeye çalışmalısın. Kendini başkalarıyla değil, dünkü seninle kıyaslayarak ilerlemelisin. Kendine olan güvenini artırmak ve kıskançlık duygusunu yenmek için, her gün kendine biraz daha fazla odaklanmayı denemelisin. Kendi başarılarını kutlamak ve kendi yeteneklerini geliştirmek, seni daha mutlu ve tatmin olmuş hissettirecektir. Kendini başkalarıyla kıyaslamak yerine, kendi yolunu çizmeye ve kendi hikayeni yazmaya ne dersin?