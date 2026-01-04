onedio
Aslında Ne Kadar Kıskanç Olduğunu Ölçüyoruz!

Aslında Ne Kadar Kıskanç Olduğunu Ölçüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
04.01.2026 - 13:31

Kıskançlık, hepimizin zaman zaman hissettiği, bazen bizi güldüren, bazen de canımızı sıkan bir duygu. Kimi zaman sevgilimizin eski fotoğraflarına bakarken, kimi zaman da en yakın arkadaşımızın yeni elbiselerini görünce ortaya çıkan bu duygu, aslında ne kadar kıskanç olduğumuzu bize gösteriyor. Peki, siz hiç kendinizi kıskançlık konusunda bir ölçeğe koydunuz mu? 

Hazırsanız kıskançlık seviyenizi ölçmeye başlayalım!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Yakın bir arkadaşın senden habersiz başka biriyle çok samimi olursa ne hissedersin?

3. Yakın bir arkadaşın senden habersiz başka biriyle çok samimi olursa ne hissedersin?

4. Sosyal medyada sevdiğin birinin sürekli başkalarının paylaşımlarını beğenmesi sana ne hissettirir?

4. Sosyal medyada sevdiğin birinin sürekli başkalarının paylaşımlarını beğenmesi sana ne hissettirir?

5. Birinin senden daha başarılı olması karşısında tepkine en yakın olan hangisi?

5. Birinin senden daha başarılı olması karşısında tepkine en yakın olan hangisi?
6. Sevdiğin biri başkasından övgü aldığında ne yaparsın?

6. Sevdiğin biri başkasından övgü aldığında ne yaparsın?

7. Arkadaş grubunda biriyle daha çok vakit geçirilmesi sana nasıl gelir?

7. Arkadaş grubunda biriyle daha çok vakit geçirilmesi sana nasıl gelir?

8. Son olarak sevdiğin birinin senden bir şey sakladığını düşünürsen ne yaparsın?

8. Son olarak sevdiğin birinin senden bir şey sakladığını düşünürsen ne yaparsın?

Kıskançlık Senin İçin Uzak Bir Duygu

Hayatın tüm karmaşasında bile rahatlığını koruyabilen, özgüveni tavan yapmış biri olduğunu söyleyebiliriz senin için. Kendine olan güveninle, çevrendekilere adeta bir ışık saçıyorsun. Kendi ayakları üzerinde durabilen ve başkalarının ne düşündüğüne aldırmayan biri olarak, seninle aynı havayı solumak bile bir ayrıcalık. Kıskançlık duygusu senin kitabında pek yer bulamıyor. Belki de bu yüzden, etrafındaki insanlar senin bu rahat tavrına hayran kalıyor. Kendini başkalarıyla kıyaslamak gibi bir huyun olmadığı için, herkes senin bu özgünlüğüne, bu eşsizliğine hayran. Nadiren yaşadığın kıskançlık duygusu, senin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü sen, başkalarının başarılarına sevinmeyi bilen, onları kıskanmak yerine tebrik eden birisin. İşte bu yüzden, seninle tanışmak, seninle vakit geçirmek herkes için büyük bir keyif.

Kontrollü Kıskançlık

Kıskançlık, insan doğasının bir parçasıdır ve zaman zaman hepimizi ziyaret eder. Ancak sen, bu duyguyu yönetmeyi ve onunla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyorsun. Duyguların çoğu zaman mantığın önüne geçmeye çalışsa da, senin içindeki güçlü mantık, duygularının önüne geçmeyi başarıyor. Duygusal dalgalanmaların karşısında, mantığınla hareket etmeyi tercih ediyorsun. Duygularınla hareket etmek yerine, mantığını kullanarak durumları değerlendiriyorsun. Bu, senin en güçlü yanların arasında. Kısacası, kıskançlık gibi zorlu bir duyguyu bile yönetebilmen, senin ne kadar güçlü ve bilinçli bir kişi olduğunu gösteriyor. Duyguların karşısında mantığını kullanabilmen ise, senin ne kadar akıllı ve düşünceli bir kişi olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzden, duygularınla başa çıkmakta zorlandığın zamanlarda bile, kendine güvenmeye devam et. Çünkü sen, duygularını yönetmeyi bilen ve mantığıyla hareket eden birisin.

Gizli Kıskanç

Her ne kadar dışarıdan huzur ve sakinlik saçıyor gibi görünsen de, iç dünyanda fırtınalar kopuyor. Kıskançlık duygusu, içinde bir volkan gibi patlamaya hazır bir şekilde duruyor ve sık sık bu duyguya kapılıyorsun. Kendini başkalarıyla kıyaslamak, senin için adeta bir yaşam tarzı haline gelmiş. Kendi başarılarını ve yeteneklerini görmek yerine, sürekli başkalarının ne yaptığını ve nasıl daha iyi olduklarını düşünüyorsun. Bu durum, seni daha da hırslı ve azimli yapabilirken, aynı zamanda iç huzurunu da kaçırıyor. Kendine kıyas yapmayı bırakıp, kendi değerlerini ve yeteneklerini fark etmeye çalışmalısın. Kendini başkalarıyla değil, dünkü seninle kıyaslayarak ilerlemelisin. Kendine olan güvenini artırmak ve kıskançlık duygusunu yenmek için, her gün kendine biraz daha fazla odaklanmayı denemelisin. Kendi başarılarını kutlamak ve kendi yeteneklerini geliştirmek, seni daha mutlu ve tatmin olmuş hissettirecektir. Kendini başkalarıyla kıyaslamak yerine, kendi yolunu çizmeye ve kendi hikayeni yazmaya ne dersin?

Oldukça Kıskanç

Kıskançlık, senin için adeta bir yangın gibi, güçlü ve belirgin bir şekilde varlığını hissettiriyor. Bu duygu, senin kalbinde bir volkan gibi patlıyor ve seni sarmalıyor. İlişkilerinde, bu duyguyla başa çıkmak zorunda kalıyorsun; sevdiklerinle olan bağlarını zorluyor, belki de onları daha çok sevmeni sağlıyor. Sosyal ortamlarda ise, bu duygu seni kolayca etkileyebiliyor. Bir partide, bir arkadaş toplantısında ya da bir iş yemeğinde, kıskançlık duygusu seni adeta bir gölge gibi takip ediyor. İçindeki bu duygu, senin ruh halini, düşüncelerini ve hatta davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak unutma, kıskançlık duygusu senin kontrolünde. Bu duyguyu yönetmeyi öğren, onunla barış ve onu bir güç kaynağına dönüştür. Sonuçta, kıskançlık da bir duygu ve onu kontrol edebilme yeteneği, senin elinde.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
