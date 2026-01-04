Aslında Ne Kadar Kıskanç Olduğunu Ölçüyoruz!
Kıskançlık, hepimizin zaman zaman hissettiği, bazen bizi güldüren, bazen de canımızı sıkan bir duygu. Kimi zaman sevgilimizin eski fotoğraflarına bakarken, kimi zaman da en yakın arkadaşımızın yeni elbiselerini görünce ortaya çıkan bu duygu, aslında ne kadar kıskanç olduğumuzu bize gösteriyor. Peki, siz hiç kendinizi kıskançlık konusunda bir ölçeğe koydunuz mu?
Hazırsanız kıskançlık seviyenizi ölçmeye başlayalım!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Yakın bir arkadaşın senden habersiz başka biriyle çok samimi olursa ne hissedersin?
4. Sosyal medyada sevdiğin birinin sürekli başkalarının paylaşımlarını beğenmesi sana ne hissettirir?
5. Birinin senden daha başarılı olması karşısında tepkine en yakın olan hangisi?
6. Sevdiğin biri başkasından övgü aldığında ne yaparsın?
7. Arkadaş grubunda biriyle daha çok vakit geçirilmesi sana nasıl gelir?
8. Son olarak sevdiğin birinin senden bir şey sakladığını düşünürsen ne yaparsın?
Kıskançlık Senin İçin Uzak Bir Duygu
Kontrollü Kıskançlık
Gizli Kıskanç
Oldukça Kıskanç
