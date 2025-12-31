Göz Rengine Göre Liderlik Potansiyelin Yüzde Kaç?

Birçok insan, göz renginin sadece fiziksel bir özellik olduğunu düşünür. Ancak göz renginin kişiliğimiz, yeteneklerimiz ve hatta liderlik potansiyelimiz üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Sonuç olarak, belki de bir sonraki iş görüşmenizde veya bir toplantıda, insanların gözlerinin içine bakarken, sadece onların düşüncelerini değil, aynı zamanda potansiyel liderlik yeteneklerini de görmeye çalışabilirsiniz.