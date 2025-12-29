onedio
Seninle Sevgili Olmak Bir Ödül mü Yoksa Bir Ceza mı?

Sena Erdoğdu
29.12.2025 - 12:00

Bir ilişkide olmanın, özellikle de bir sevgiliye sahip olmanın, bir ödül mü yoksa bir ceza mı olduğu konusu, birçok kişi için farklılık gösterir. Bu durum, ilişkinin niteliğine, çiftlerin birbirleriyle olan uyumuna ve tabii ki de kişinin aşka ve ilişkilere bakış açısına bağlıdır. Peki, seninle sevgili olmak bir ödül mü, yoksa bir ceza mı? Sevgili olmanın bir ödül mü yoksa bir ceza mı olduğu tamamen kişinin bakış açısına ve yaşadığı deneyimlere bağlıdır. Kimi için hayatın en güzel ödülü, kimi için ise zorlu bir ceza olabilir.

1. Gün içinde attığın "Neredesin?" mesajlarının sayısı 5’i geçiyor mu?

2. Sevgilin üzgün olduğunda, kendi işini gücünü bırakıp hemen onun yanına koşar mısın?

3. Onun en sevdiği yemeği, sevmediği rengi veya çocukluk korkusunu ezbere bilir misin?

4. Tartışma sırasında haksız olduğunu anlasan bile sırf üste çıkmak için konuyu uzatır mısın?

5. Özel günlerde (yıl dönümü, doğum günü vb.) hediye almayı veya sürpriz yapmayı asla unutmaz mısın?

6. Sevgilinin sosyal medyadaki takipçilerini veya beğendiği fotoğrafları gizlice kontrol eder misin?

7. Onun başarısını sanki kendi başarınmış gibi büyük bir gururla kutlar mısın?

8. Eski sevgililerini hala anlatıyor veya onlarla şimdiki partnerini kıyaslıyor musun?

9. Kavga ettiğinizde "trip atmak" yerine sakince konuşup sorunu çözmeye çalışır mısın?

10. Son olarak sevgilinin senden bağımsız arkadaşlarıyla vakit geçirmesi seni huzursuz eder mi?

Seninle sevgili olmak bir ceza!

Bir ilişkide seninle olmak, adrenalin dolu bir lunapark trenine binmek gibi. Seninle geçirilen her an, kalp atışlarını hızlandıran, nefes kesen bir macera. Tutkulu bir aşk hayatı sunuyorsun, bu da bir yandan çekici olurken, diğer yandan da kabul etmeliyiz ki biraz yorucu olabilir. Kıskançlıkların, ani çıkışların, beklenmedik tepkilerin, partnerini zaman zaman durup 'Ben ne yaptım?' diye düşünmeye sevk edebilir. Bu durum, ilişkinin içinde bulunduğu atmosferi biraz gerginleştirebilir ve partnerini, sanki bir suç işlemiş gibi hissettirebilir. Ancak unutma, sevgi ve aşk, özgürlüğü ve huzuru da beraberinde getirir. İlişkide kontrolü biraz bırakmayı, partnerine alan tanımayı ve onun da kendi dünyasına sahip olmasına izin vermeyi öğrenirsen, işte o zaman bu 'ceza' hissi yerini, kalbinin daha hızlı atmasına neden olan, heyecan dolu bir aşka bırakabilir.

Seninle sevgili olmak bir ödül!

Bir aşk hikayesinde başrol oynamak, birçok kişi için hayatının en büyük ödülüdür. Seninle birlikte olan kişi, bu ödülü kazanmış demektir. Seninle sevgili olmak, bir Oscar ödülü kazanmak gibi bir şey. Neden mi? Çünkü sen, empati yeteneği yüksek, destekleyici ve güven veren bir insansın. Partnerin, senin yanında olduğunda kendini hem huzurlu hem de değerli hissediyor. Bu, bir ilişkide en çok aranan özelliklerden biri. Seninle geçirilen her an, bir huzur denizinde yüzüyormuş gibi. Ayrıca, partnerin kendini değerli hissettiği her an, ona hayatının en büyük ikramiyesini kazandığını hatırlatıyor.  Seninle olmak demek, küçük detayların unutulmadığı, her detayın özenle düşünüldüğü bir ilişki demek. Her küçük jest, her küçük sürpriz, ilişkinizi daha da güçlendiriyor. Ve tabii ki, sorunları konuşarak çözme yeteneğin... Bu, seni 'ideal partner' listesinde zirveye taşıyor. Çünkü sen, sorunları büyütmeden, konuşarak ve anlayışla çözebilen bir insansın.

