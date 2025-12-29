Seninle Sevgili Olmak Bir Ödül mü Yoksa Bir Ceza mı?
Bir ilişkide olmanın, özellikle de bir sevgiliye sahip olmanın, bir ödül mü yoksa bir ceza mı olduğu konusu, birçok kişi için farklılık gösterir. Bu durum, ilişkinin niteliğine, çiftlerin birbirleriyle olan uyumuna ve tabii ki de kişinin aşka ve ilişkilere bakış açısına bağlıdır. Peki, seninle sevgili olmak bir ödül mü, yoksa bir ceza mı? Sevgili olmanın bir ödül mü yoksa bir ceza mı olduğu tamamen kişinin bakış açısına ve yaşadığı deneyimlere bağlıdır. Kimi için hayatın en güzel ödülü, kimi için ise zorlu bir ceza olabilir.
1. Gün içinde attığın "Neredesin?" mesajlarının sayısı 5’i geçiyor mu?
2. Sevgilin üzgün olduğunda, kendi işini gücünü bırakıp hemen onun yanına koşar mısın?
3. Onun en sevdiği yemeği, sevmediği rengi veya çocukluk korkusunu ezbere bilir misin?
4. Tartışma sırasında haksız olduğunu anlasan bile sırf üste çıkmak için konuyu uzatır mısın?
5. Özel günlerde (yıl dönümü, doğum günü vb.) hediye almayı veya sürpriz yapmayı asla unutmaz mısın?
6. Sevgilinin sosyal medyadaki takipçilerini veya beğendiği fotoğrafları gizlice kontrol eder misin?
7. Onun başarısını sanki kendi başarınmış gibi büyük bir gururla kutlar mısın?
8. Eski sevgililerini hala anlatıyor veya onlarla şimdiki partnerini kıyaslıyor musun?
9. Kavga ettiğinizde "trip atmak" yerine sakince konuşup sorunu çözmeye çalışır mısın?
10. Son olarak sevgilinin senden bağımsız arkadaşlarıyla vakit geçirmesi seni huzursuz eder mi?
Seninle sevgili olmak bir ceza!
Seninle sevgili olmak bir ödül!
