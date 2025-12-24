Bir Günlüğüne Seninle Yaşasak Dayanabilir miyiz?
Bir düşün…
Aynı evdesiniz, aynı rutindesiniz, aynı kahve fincanı masada.
Sabah alarmları, kimin ışığı kapatmadığı, kimin “bir dakika”sının aslında on dakika olduğu…
Peki gerçekten bir günlüğüne seninle yaşasak dayanabilir miyiz?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabahları uyanınca seninle kahvaltı hazırlasak, ne yapardın?
4. Evde en çok kimin eşyaları dağınık olur?
5. Akşam yemeği hazırlarken sen mutfağa girersen nasıl hissedersin?
6. Evde film veya dizi izlerken kim seçmeli?
7. Ev temizliği günü geldiğinde yaklaşımın nasıl olur?
8. Son olarak evde sessiz bir gün geçirmek istesek ne yapardın?
Sen tam bir ev arkadaşısın!
Sen pek uygun bir ev arkadaşı değilsin!
