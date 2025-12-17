Bu Davranışlara Sahipsen Hayatında Her Şey Yolunda Demektir!

Eğer belirtilerin bazılarına sahipsen ama hala hepsini tamamlamış değilsen, endişelenme! Doğru yolda olduğunu söyleyebilirim. Unutma, her şeyin bir gelişim süreci var ve bu süreçte olman tamamen normal. Kendine baskı yapma, hızlı adımlar atma çünkü bu süreçte en önemli olan şey sabırlı olmak. Her şeyin bir zamanı olduğunu unutma, hızlı adımlar atmak yerine, adım adım ilerlemeyi tercih et. Bu sayede, belirtilerin tamamını tamamlamış olacaksın ve bu süreçte öğrendiklerin doğal bir şekilde hayatının bir parçası haline gelecek. Biraz zaman alabilir, hatta bazen zorlu olabilir ama sonunda tüm bu davranışlar ve alışkanlıklar kendiliğinden hayatına girecek. Bu süreçte kendine karşı anlayışlı ol, kendini zorlamadan, sabırla ve sevgiyle ilerle. Unutma, her adımda biraz daha ilerliyorsun ve bu yolculukta en önemli olan şey, hedefe ulaşmak değil, yolculuğun kendisi.