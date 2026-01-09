Yeni Yıla Yepyeni Bir Sayfa Açtıracak En Pozitif Enerjili Parçalar
2025’i iyisiyle, kötüsüyle, bazen 'bu kadarı da olmaz' dedirten aksiyonlarıyla, bazen de yüzümüzde güller açtıran anlarıyla geride bırakıyoruz. Şaka maka 2026 girdik! Peki, sen bu yeni yıla nasıl girmeyi planlıyorsun? Yine o eski, tozlu raflardaki melankolik şarkılarla mı, yoksa 'Bu yıl benim yılım olacak!' dedirten o şampiyon enerjisiyle mi?
1. Tarkan - Geççek
2. Miley Cyrus - Flowers
3. Sabrina Carpenter - Espresso
4. Serdar Ortaç - Poşet
5. Peggy Gou - (It Goes Like) Nanana
6. Yalın - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda
7. Gülşen - Dan Dan
8. Rihanna - Don't Stop The Music
9. Atiye - Salla
10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
11. Pharrell Williams & Daft Punk - Get Lucky
12. Edis - Martılar
13. Queen - Don't Stop Me Now
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
